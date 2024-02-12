https://ria.ru/20240212/f16-1926776245.html
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ
Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:30
2024-02-12T08:30
2024-02-12T09:18
в мире
сша
турция
государственный департамент сша
f-16
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959704_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_6957b81af18efcc359a2f19bd3b9a5d0.jpg
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet.Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, сообщила ранее газета Dünya. Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре. "Накануне вечером закончился период рассмотрения и возражений Конгресса США по поводу покупки Турцией самолетов F-16 у США, и сделка была официально одобрена Конгрессом. Теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Поставка новых самолетов может затянуться из-за большого количества заказов",- сообщило издание. Следующим шагом в большой продаже, стоимость которой Госдепартамент США оценивает в 23 миллиарда долларов, станут переговоры с производителем Lockheed Martin о продаже и поставке. "Поставка 40 истребителей Block 70 F-16, которая является самым важным пунктом продажи. Согласно отчету, опубликованному Исследовательской службой Конгресса США в сентябре прошлого года, Lockheed Martin заявляет, что у нее уже есть более 140 заказов и что ее ежемесячная производственная мощность составляет 4 самолета. Согласно расчетам, первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028 или 2029 году", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
https://ria.ru/20240203/oplata-1925269308.html
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959704_221:257:2397:1889_1920x0_80_0_0_a0759b21171d0afe65694be37585ce96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, государственный департамент сша, f-16, lockheed martin
В мире, США, Турция, Государственный департамент США, F-16, Lockheed Martin
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ
Hürriyet: поставка США новых истребителей F-16 Турции может затянуться до 2028 г
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости.
Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet
.
Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, сообщила ранее газета Dünya. Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре.
Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети
"Накануне вечером закончился период рассмотрения и возражений Конгресса США по поводу покупки Турцией самолетов F-16 у США, и сделка была официально одобрена Конгрессом. Теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Поставка новых самолетов может затянуться из-за большого количества заказов",- сообщило издание.
Следующим шагом в большой продаже, стоимость которой Госдепартамент
США оценивает в 23 миллиарда долларов, станут переговоры с производителем Lockheed Martin
о продаже и поставке.
"Поставка 40 истребителей Block 70 F-16, которая является самым важным пунктом продажи. Согласно отчету, опубликованному Исследовательской службой Конгресса США в сентябре прошлого года, Lockheed Martin заявляет, что у нее уже есть более 140 заказов и что ее ежемесячная производственная мощность составляет 4 самолета. Согласно расчетам, первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028 или 2029 году", - говорится в сообщении.
СМИ: США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35