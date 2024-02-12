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Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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08:30 12.02.2024 (обновлено: 09:18 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/f16-1926776245.html
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ
Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:30
2024-02-12T09:18
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сша
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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet.Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, сообщила ранее газета Dünya. Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре. "Накануне вечером закончился период рассмотрения и возражений Конгресса США по поводу покупки Турцией самолетов F-16 у США, и сделка была официально одобрена Конгрессом. Теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Поставка новых самолетов может затянуться из-за большого количества заказов",- сообщило издание. Следующим шагом в большой продаже, стоимость которой Госдепартамент США оценивает в 23 миллиарда долларов, станут переговоры с производителем Lockheed Martin о продаже и поставке. "Поставка 40 истребителей Block 70 F-16, которая является самым важным пунктом продажи. Согласно отчету, опубликованному Исследовательской службой Конгресса США в сентябре прошлого года, Lockheed Martin заявляет, что у нее уже есть более 140 заказов и что ее ежемесячная производственная мощность составляет 4 самолета. Согласно расчетам, первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028 или 2029 году", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
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в мире, сша, турция, государственный департамент сша, f-16, lockheed martin
В мире, США, Турция, Государственный департамент США, F-16, Lockheed Martin
Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ

Hürriyet: поставка США новых истребителей F-16 Турции может затянуться до 2028 г

© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
Турецкий истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet.
Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, сообщила ранее газета Dünya. Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре.
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"Накануне вечером закончился период рассмотрения и возражений Конгресса США по поводу покупки Турцией самолетов F-16 у США, и сделка была официально одобрена Конгрессом. Теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Поставка новых самолетов может затянуться из-за большого количества заказов",- сообщило издание.
Следующим шагом в большой продаже, стоимость которой Госдепартамент США оценивает в 23 миллиарда долларов, станут переговоры с производителем Lockheed Martin о продаже и поставке.
"Поставка 40 истребителей Block 70 F-16, которая является самым важным пунктом продажи. Согласно отчету, опубликованному Исследовательской службой Конгресса США в сентябре прошлого года, Lockheed Martin заявляет, что у нее уже есть более 140 заказов и что ее ежемесячная производственная мощность составляет 4 самолета. Согласно расчетам, первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028 или 2029 году", - говорится в сообщении.
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