https://ria.ru/20240212/f16-1926776245.html

Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ

Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет, пишут СМИ

Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:30

2024-02-12T08:30

2024-02-12T09:18

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f-16

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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, сообщила газета Hürriyet.Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, сообщила ранее газета Dünya. Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре. "Накануне вечером закончился период рассмотрения и возражений Конгресса США по поводу покупки Турцией самолетов F-16 у США, и сделка была официально одобрена Конгрессом. Теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Поставка новых самолетов может затянуться из-за большого количества заказов",- сообщило издание. Следующим шагом в большой продаже, стоимость которой Госдепартамент США оценивает в 23 миллиарда долларов, станут переговоры с производителем Lockheed Martin о продаже и поставке. "Поставка 40 истребителей Block 70 F-16, которая является самым важным пунктом продажи. Согласно отчету, опубликованному Исследовательской службой Конгресса США в сентябре прошлого года, Lockheed Martin заявляет, что у нее уже есть более 140 заказов и что ее ежемесячная производственная мощность составляет 4 самолета. Согласно расчетам, первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028 или 2029 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html

https://ria.ru/20240203/oplata-1925269308.html

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, турция, государственный департамент сша, f-16, lockheed martin