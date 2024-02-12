https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926795486.html

Дипломат предупредил о последствиях политики ЕС по отношению к России

Дипломат предупредил о последствиях политики ЕС по отношению к России - РИА Новости, 12.02.2024

Дипломат предупредил о последствиях политики ЕС по отношению к России

Взятый в последнее время ЕС курс на эскалацию украинского конфликта, а также политика в отношении России могут иметь катастрофические последствия для Брюсселя,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:45

2024-02-12T10:45

2024-02-12T10:45

россия

кирилл логвинов

евросоюз

брюссель

украина

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Взятый в последнее время ЕС курс на эскалацию украинского конфликта, а также политика в отношении России могут иметь катастрофические последствия для Брюсселя, высказал мнение в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "В сознание простого европейца местные политики пытаются вбить страх: мол, "русские идут", и, пока не поздно, их надо остановить. Думаю, что военная истерия связана не только с попыткой оправдаться перед простыми европейцами за расходы на Украину. Ведь, по сути, предлагается бросить еще больше политических, финансовых, экономических, военных ресурсов, чтобы не просто "помогать Украине столько, сколько потребуется", а "обеспечить победу во что бы то ни стало"… Мы видим проявление осознанного курса на эскалацию конфликта, повышение в нем ставок… Хоть это и выглядит абсурдным, но, возможно, во многих головах обитателей евроквартала бродит мысль о том, что, дескать, Россию не дожали, и надо еще поднапрячься. Тех, кто сегодня пытается преподнести украинский кризис как экзистенциальный для Евросоюза, хочется предупредить: катастрофические последствия для Брюсселя может иметь именно та политика, которую сам он выбрал и продолжает проводить по отношению к нашей стране", - сказал он. По словам дипломата, "этим же можно объяснить категорический отказ есовцев от поддержки каких-либо инициатив по его (конфликта на Украине - ред.) политико-дипломатическому урегулированию". Логвинов полагает, что это объясняет и попытки политиков в ЕС "вбить страх в простого европейца" относительно якобы существующей для него угрозы со стороны России. При этом подобная риторика направлена, в том числе, и на то, чтобы "оправдаться перед простыми европейцами за расходы на Украину".

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

россия

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кирилл логвинов, евросоюз, брюссель, украина