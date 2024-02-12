Дипломат предупредил о последствиях политики ЕС по отношению к России
Логвинов: политика в отношении РФ принесет ЕС катастрофические последствия
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Взятый в последнее время ЕС курс на эскалацию украинского конфликта, а также политика в отношении России могут иметь катастрофические последствия для Брюсселя, высказал мнение в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
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"В сознание простого европейца местные политики пытаются вбить страх: мол, "русские идут", и, пока не поздно, их надо остановить. Думаю, что военная истерия связана не только с попыткой оправдаться перед простыми европейцами за расходы на Украину. Ведь, по сути, предлагается бросить еще больше политических, финансовых, экономических, военных ресурсов, чтобы не просто "помогать Украине столько, сколько потребуется", а "обеспечить победу во что бы то ни стало"… Мы видим проявление осознанного курса на эскалацию конфликта, повышение в нем ставок… Хоть это и выглядит абсурдным, но, возможно, во многих головах обитателей евроквартала бродит мысль о том, что, дескать, Россию не дожали, и надо еще поднапрячься. Тех, кто сегодня пытается преподнести украинский кризис как экзистенциальный для Евросоюза, хочется предупредить: катастрофические последствия для Брюсселя может иметь именно та политика, которую сам он выбрал и продолжает проводить по отношению к нашей стране", - сказал он.
По словам дипломата, "этим же можно объяснить категорический отказ есовцев от поддержки каких-либо инициатив по его (конфликта на Украине - ред.) политико-дипломатическому урегулированию".
Логвинов полагает, что это объясняет и попытки политиков в ЕС "вбить страх в простого европейца" относительно якобы существующей для него угрозы со стороны России. При этом подобная риторика направлена, в том числе, и на то, чтобы "оправдаться перед простыми европейцами за расходы на Украину".