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Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2024
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07:35 12.02.2024 (обновлено: 07:48 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926772249.html
Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике ЕС, заявили в МИД
Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2024
Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике ЕС, заявили в МИД
Отказ ЕС от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ США, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:35
2024-02-12T07:48
россия
сша
евросоюз
в мире
кирилл логвинов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Отказ ЕС от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ США, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.&quot;После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на &quot;сухой паек&quot;. С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации. Несколько кварталов подряд в Евросоюзе фиксируются околонулевые темпы роста ВВП (в третьем квартале 2023 г. — 0,0 процента по ЕС и минус 0,1 процента по еврозоне). Рост по итогам прошлого года ожидается на уровне лишь 0,6 процента, в обоих случаях при этом крупнейшая европейская экономика — ФРГ — ушла &quot;в минус&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, "взлет цен на энергоносители спровоцировал беспрецедентно высокую инфляцию в еврозоне, которая в октябре 2022 г. достигала рекордного показателя в 10,6% (в годовом выражении)"."Результат — падение реальных доходов населения и проседание потребительского спроса", — заключил российский дипломат.Москва не раз заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926768055.html
https://ria.ru/20240208/santsii-1926145120.html
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россия, сша, евросоюз, в мире, кирилл логвинов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика
Россия, США, Евросоюз, В мире, Кирилл Логвинов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика
Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике ЕС, заявили в МИД

Логвинов: отказ от энергоресурсов России привел к стагнации экономики ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод для транспортировки газа
Трубопровод для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод для транспортировки газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Отказ ЕС от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ США, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
«

"После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на "сухой паек". С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации. Несколько кварталов подряд в Евросоюзе фиксируются околонулевые темпы роста ВВП (в третьем квартале 2023 г. — 0,0 процента по ЕС и минус 0,1 процента по еврозоне). Рост по итогам прошлого года ожидается на уровне лишь 0,6 процента, в обоих случаях при этом крупнейшая европейская экономика — ФРГ — ушла "в минус", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "взлет цен на энергоносители спровоцировал беспрецедентно высокую инфляцию в еврозоне, которая в октябре 2022 г. достигала рекордного показателя в 10,6% (в годовом выражении)".
"Результат — падение реальных доходов населения и проседание потребительского спроса", — заключил российский дипломат.
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Москва не раз заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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