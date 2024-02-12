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В МИД заявили, что Евросоюз перестал быть для России важным партнером - РИА Новости, 12.02.2024
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06:34 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926769726.html
В МИД заявили, что Евросоюз перестал быть для России важным партнером
В МИД заявили, что Евросоюз перестал быть для России важным партнером - РИА Новости, 12.02.2024
В МИД заявили, что Евросоюз перестал быть для России важным партнером
Европейский союз более не является важным торговым партнером для России, товарооборот продолжает снижаться, заявил в интервью РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T06:34
2024-02-12T06:34
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кирилл логвинов
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Европейский союз более не является важным торговым партнером для России, товарооборот продолжает снижаться, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Понятно, что Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнером. Брюссель встал на путь экономической войны, вводя против нашей страны бесконечные санкции, пытаясь вмешиваться в экономические отношения Москвы с третьими странами", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, согласно данным "Евростата", в 2023 году объемы торговли ЕС и России продолжили снижаться, Россия опустилась с пятого на десятое место в списке ведущих торговых партнеров ЕС. "За одиннадцать месяцев 2023 г. товарооборот России с ЕС сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 66,1% – с 243,5 млрд евро до 82,5 млрд евро", - сказал Логвинов. При этом импорт Евросоюзом российской продукции составил 46,9 млрд евро (снижение на 75,6%), а экспорт товаров из ЕС в Россию уменьшился до 35,6 млрд евро (сокращение на 30,3%). "В Брюсселе не могут не понимать, что подобные резкие скачки в товарообороте с нами отражаются на жизни простых европейцев. Однако на случай, если кто-то все же станет задавать вопросы, то оправдание у евробюрократов одно на все случаи жизни: необходимость противодействия так называемой "российской угрозе", - констатировал российский дипломат.
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россия, брюссель, москва, кирилл логвинов, евросоюз, евростат, в мире
Россия, Брюссель, Москва, Кирилл Логвинов, Евросоюз, Евростат, В мире
В МИД заявили, что Евросоюз перестал быть для России важным партнером

Логвинов: Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнером

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Европейский союз более не является важным торговым партнером для России, товарооборот продолжает снижаться, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
«
"Понятно, что Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнером. Брюссель встал на путь экономической войны, вводя против нашей страны бесконечные санкции, пытаясь вмешиваться в экономические отношения Москвы с третьими странами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, согласно данным "Евростата", в 2023 году объемы торговли ЕС и России продолжили снижаться, Россия опустилась с пятого на десятое место в списке ведущих торговых партнеров ЕС.
"За одиннадцать месяцев 2023 г. товарооборот России с ЕС сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 66,1% – с 243,5 млрд евро до 82,5 млрд евро", - сказал Логвинов.
При этом импорт Евросоюзом российской продукции составил 46,9 млрд евро (снижение на 75,6%), а экспорт товаров из ЕС в Россию уменьшился до 35,6 млрд евро (сокращение на 30,3%).
"В Брюсселе не могут не понимать, что подобные резкие скачки в товарообороте с нами отражаются на жизни простых европейцев. Однако на случай, если кто-то все же станет задавать вопросы, то оправдание у евробюрократов одно на все случаи жизни: необходимость противодействия так называемой "российской угрозе", - констатировал российский дипломат.
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