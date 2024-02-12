https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926765449.html

Россия сохраняет нужные контакты с ЕС, заявил и.о. постпреда

Россия сохраняет нужные контакты с ЕС, заявил и.о. постпреда - РИА Новости, 12.02.2024

Россия сохраняет нужные контакты с ЕС, заявил и.о. постпреда

Российские дипломаты проводят контакты с Евросоюзом в объеме и на уровне, которые необходимы для обеспечения национальных интересов России, сообщил в интервью... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:34

2024-02-12T04:34

2024-02-12T04:34

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Российские дипломаты проводят контакты с Евросоюзом в объеме и на уровне, которые необходимы для обеспечения национальных интересов России, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Контакты с евроструктурами сохраняются. Они осуществляются на том уровне и в том объеме, в котором необходимы нам: с учетом национальных интересов России и в условиях ведения Евросоюзом гибридной войны против нашей страны", - сказал российский дипломат. Из таких вопросов собеседник агентства выделил тему жизнеобеспечения Калининградской области. "Прежде всего, Евросоюз имеет перед Россией обязательства по обеспечению свободы калининградского транзита. Однако из раза в раз это не учитывается Брюсселем при принятии новых санкционных пакетов. Приходится ему об этом регулярно напоминать", - сказал Логвинов. Кроме того, российские дипломаты ведут официальную переписку с евроструктурами "с целью привлечения их внимания к преступлениям киевского режима, нарушениям прав русскоязычного населения в странах-членах ЕС, к героизации нацизма и активизации кампании по уничтожению советских мемориальных объектов в прибалтийских государствах". "Цель - заставить еэсовцев как минимум реагировать, а лучше - сразу признавать двойные стандарты. Если же они выбирают молчание, то это является подтверждением того, что Брюссель потворствует тем, кто осуществляет теракты в отношении россиян, кто вопреки всем международным обязательствам, да и еэсовским нормам отказывает своим гражданам в реализации основных прав и свобод, кто переписывает – причем не только нашу, но и европейскую – историю", - сказал Логвинов. Представители ЕС часто заявляют о необходимости международной изоляции России и даже призывают к этому своих партнеров. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами. Согласно методичке, европейским дипломатам следует "избегать двусторонних контактов с представителями России, посещения любых мероприятий, организованных российской стороной". В прошлом году издание Financial Times сообщало, что ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Аналогичное предложение Прага пыталась реализовать и в рамках готовящегося в настоящее время 13-го пакета антироссийских санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что безопасность дипмиссий РФ в недружественных странах ухудшилась, есть опасения на фоне провокаций перед предстоящими президентскими выборами. Она отметила, что такая ситуация связана с действиями недружественных Москве режимов. По ее словам, непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, Британии, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926763786.html

https://ria.ru/20240211/spg-1926651746.html

https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html

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россия, кирилл логвинов, евросоюз, брюссель, в мире