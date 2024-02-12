https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926763786.html

В МИД заявили, что ЕС стал враждебным России объединением

В МИД заявили, что ЕС стал враждебным России объединением - РИА Новости, 12.02.2024

В МИД заявили, что ЕС стал враждебным России объединением

Евросоюз трансформировался во враждебное России объединение, и смену такой политики после предстоящих этим летом европейских выборов ждать не стоит, заявил в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T03:34

2024-02-12T03:34

2024-02-12T04:21

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брюссель

кирилл логвинов

евросовет

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Евросоюз трансформировался во враждебное России объединение, и смену такой политики после предстоящих этим летом европейских выборов ждать не стоит, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов."Каких-либо позитивных изменений в политике Евросоюза на российском направлении, тем более в ближайшей перспективе, не ожидаем. Главное, ЕС уже трансформировался во враждебное России объединение. И многое из того, что мы сегодня здесь наблюдаем, говорит в пользу того, что Евросоюз продолжит жить и дышать противостоянием с нашей страной. Ведь в Брюсселе не скрывают, что, даже несмотря на крах "блицкрига", готовы играть вдолгую. Подтверждение тому — все чаще звучащая сентенция о том, что судьба ЕС зависит от исхода СВО", — считает российский дипломат.По его словам, "вряд ли стоит ожидать появления среди новых "есовских рулевых" тех, у кого найдется политическая воля честно признать допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением".Выборы депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года, за ними последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок.Депутаты Европейского парламента избираются прямым голосованием на пятилетний срок.

https://ria.ru/20240211/spg-1926651746.html

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россия, евросоюз, в мире, брюссель, кирилл логвинов, евросовет, европарламент