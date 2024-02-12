В МИД заявили, что ЕС стал враждебным России объединением
Логвинов: ЕС стал враждебным России объединением, его политика не изменится
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Евросоюз трансформировался во враждебное России объединение, и смену такой политики после предстоящих этим летом европейских выборов ждать не стоит, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
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"Каких-либо позитивных изменений в политике Евросоюза на российском направлении, тем более в ближайшей перспективе, не ожидаем. Главное, ЕС уже трансформировался во враждебное России объединение. И многое из того, что мы сегодня здесь наблюдаем, говорит в пользу того, что Евросоюз продолжит жить и дышать противостоянием с нашей страной. Ведь в Брюсселе не скрывают, что, даже несмотря на крах "блицкрига", готовы играть вдолгую. Подтверждение тому — все чаще звучащая сентенция о том, что судьба ЕС зависит от исхода СВО", — считает российский дипломат.
По его словам, "вряд ли стоит ожидать появления среди новых "есовских рулевых" тех, у кого найдется политическая воля честно признать допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением".
Выборы депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года, за ними последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок.
Депутаты Европейского парламента избираются прямым голосованием на пятилетний срок.