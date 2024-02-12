https://ria.ru/20240212/evropa-1926814392.html

FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров

FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров - РИА Новости, 12.02.2024

FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров

В Европе не одно десятилетие существует Institut International d'Etudes Bancaires (Международный институт банковских исследований, МИБИ) — секретный клуб... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:56

2024-02-12T11:56

2024-02-12T14:06

экономика

европа

давос

цюрих

credit suisse

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Европе не одно десятилетие существует Institut International d'Etudes Bancaires (Международный институт банковских исследований, МИБИ) — секретный клуб крупнейших финансистов и банкиров, где проходят встречи с лидерами разных стран и председателями центробанков, пишет газета Financial Times."Это не похоже на Давос, где любой может купить себе вход. Это действительно эксклюзив", — сказал изданию один из членов клуба.Клуб собирается дважды в год в роскошных отелях и королевских дворцах по всей Европе, чтобы обсудить такие деликатные темы, как сделки по слияниям и поглощениям и формирование глобальной политики. У группы нет веб-сайта, ее состав, повестка дня и протоколы заседаний не публикуются. Членам группы не рекомендуют делиться подробностями обсуждений, рассказали FT несколько человек на условиях анонимности.Как отмечается, несмотря на важность обсуждаемых тем, деятельность МИБИ за более чем семь десятилетий практически не освещалась в прессе — за исключением одного заседания в мае 2010 года.FT упоминает одну из последних встреч. Она прошла в октябре 2023 года в отеле Dolder Grand в Цюрихе и собрала около 40 банкиров. Члены клуба обсуждали с главой Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер и главой Центробанка Томасом Йорданом крах одного из крупнейших и старейших швейцарских банков Credit Suisse.

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

европа

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экономика, европа, давос, цюрих, credit suisse