Рейтинг@Mail.ru
FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 12.02.2024 (обновлено: 14:06 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/evropa-1926814392.html
FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров
FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров - РИА Новости, 12.02.2024
FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров
В Европе не одно десятилетие существует Institut International d'Etudes Bancaires (Международный институт банковских исследований, МИБИ) — секретный клуб... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:56
2024-02-12T14:06
экономика
европа
давос
цюрих
credit suisse
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150610/79/1506107966_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_7fb3086c9f87434738fef15a1f447578.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Европе не одно десятилетие существует Institut International d'Etudes Bancaires (Международный институт банковских исследований, МИБИ) — секретный клуб крупнейших финансистов и банкиров, где проходят встречи с лидерами разных стран и председателями центробанков, пишет газета Financial Times."Это не похоже на Давос, где любой может купить себе вход. Это действительно эксклюзив", — сказал изданию один из членов клуба.Клуб собирается дважды в год в роскошных отелях и королевских дворцах по всей Европе, чтобы обсудить такие деликатные темы, как сделки по слияниям и поглощениям и формирование глобальной политики. У группы нет веб-сайта, ее состав, повестка дня и протоколы заседаний не публикуются. Членам группы не рекомендуют делиться подробностями обсуждений, рассказали FT несколько человек на условиях анонимности.Как отмечается, несмотря на важность обсуждаемых тем, деятельность МИБИ за более чем семь десятилетий практически не освещалась в прессе — за исключением одного заседания в мае 2010 года.FT упоминает одну из последних встреч. Она прошла в октябре 2023 года в отеле Dolder Grand в Цюрихе и собрала около 40 банкиров. Члены клуба обсуждали с главой Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер и главой Центробанка Томасом Йорданом крах одного из крупнейших и старейших швейцарских банков Credit Suisse.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html
европа
давос
цюрих
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150610/79/1506107966_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7b3f61d8ddf09592c690102eefd0274c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, давос, цюрих, credit suisse
Экономика, Европа, Давос, Цюрих, Credit Suisse
FT рассказала о секретном клубе европейских банкиров

FT рассказала о секретном клубе крупнейших европейских банкиров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Европе не одно десятилетие существует Institut International d'Etudes Bancaires (Международный институт банковских исследований, МИБИ) — секретный клуб крупнейших финансистов и банкиров, где проходят встречи с лидерами разных стран и председателями центробанков, пишет газета Financial Times.
"Это не похоже на Давос, где любой может купить себе вход. Это действительно эксклюзив", — сказал изданию один из членов клуба.

МИБИ основан в Париже в 1950 году руководителями четырех кредитных организаций из Франции, Швейцарии, Бельгии и Нидерландов — Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank. Задачей называлось проведение на высшем уровне регулярных дискуссий о развитии банковского сектора.

Клуб собирается дважды в год в роскошных отелях и королевских дворцах по всей Европе, чтобы обсудить такие деликатные темы, как сделки по слияниям и поглощениям и формирование глобальной политики. У группы нет веб-сайта, ее состав, повестка дня и протоколы заседаний не публикуются. Членам группы не рекомендуют делиться подробностями обсуждений, рассказали FT несколько человек на условиях анонимности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах
08:00
Как отмечается, несмотря на важность обсуждаемых тем, деятельность МИБИ за более чем семь десятилетий практически не освещалась в прессе — за исключением одного заседания в мае 2010 года.
FT упоминает одну из последних встреч. Она прошла в октябре 2023 года в отеле Dolder Grand в Цюрихе и собрала около 40 банкиров. Члены клуба обсуждали с главой Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер и главой Центробанка Томасом Йорданом крах одного из крупнейших и старейших швейцарских банков Credit Suisse.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России
18 января, 08:00
 
ЭкономикаЕвропаДавосЦюрихCredit Suisse
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала