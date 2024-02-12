https://ria.ru/20240212/evropa-1926798215.html
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе - РИА Новости, 12.02.2024
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе
Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:09
2024-02-12T11:09
2024-02-12T13:18
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763332682_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_474f67fd93e173df0f82994853e89c34.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Уверен, не выигрывает Евросоюз от своей политики "закрытых дверей" для российских туристов. Не думаю, что кто-то сегодня осмелится вслух озвучить цифру, сколько посетителей потеряли европейские музеи", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в последние два года спад турпотока из России произошел не только вследствие ужесточения визовой политики или созданных Брюсселем препятствий в плане воздушного сообщения, но и по причине тех проблем, которые обострились на Западе, в частности, миграционного характера. "Так что многим просто не хочется ехать в Европу. Прежнего лоска здесь уже нет", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763332682_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b87f713ae5a4a3020fe27ee124e468f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, европа
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Европа
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе
Логвинов: российские туристы разочаровались в Европе, потерявшей лоск
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
"Уверен, не выигрывает Евросоюз от своей политики "закрытых дверей" для российских туристов. Не думаю, что кто-то сегодня осмелится вслух озвучить цифру, сколько посетителей потеряли европейские музеи", - отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в последние два года спад турпотока из России произошел не только вследствие ужесточения визовой политики или созданных Брюсселем препятствий в плане воздушного сообщения, но и по причине тех проблем, которые обострились на Западе, в частности, миграционного характера.
"Так что многим просто не хочется ехать в Европу. Прежнего лоска здесь уже нет", - сказал эксперт.
Шенген подорожает. Как теперь получать визы в ЕС, Китай и другие страны