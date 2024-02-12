https://ria.ru/20240212/evropa-1926798215.html

Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе

Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе - РИА Новости, 12.02.2024

Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе

Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:09

2024-02-12T11:09

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Уверен, не выигрывает Евросоюз от своей политики "закрытых дверей" для российских туристов. Не думаю, что кто-то сегодня осмелится вслух озвучить цифру, сколько посетителей потеряли европейские музеи", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в последние два года спад турпотока из России произошел не только вследствие ужесточения визовой политики или созданных Брюсселем препятствий в плане воздушного сообщения, но и по причине тех проблем, которые обострились на Западе, в частности, миграционного характера. "Так что многим просто не хочется ехать в Европу. Прежнего лоска здесь уже нет", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html

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