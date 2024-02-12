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Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе - РИА Новости, 12.02.2024
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Туризм
 
11:09 12.02.2024 (обновлено: 13:18 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/evropa-1926798215.html
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе - РИА Новости, 12.02.2024
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе
Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:09
2024-02-12T13:18
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Уверен, не выигрывает Евросоюз от своей политики "закрытых дверей" для российских туристов. Не думаю, что кто-то сегодня осмелится вслух озвучить цифру, сколько посетителей потеряли европейские музеи", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в последние два года спад турпотока из России произошел не только вследствие ужесточения визовой политики или созданных Брюсселем препятствий в плане воздушного сообщения, но и по причине тех проблем, которые обострились на Западе, в частности, миграционного характера. "Так что многим просто не хочется ехать в Европу. Прежнего лоска здесь уже нет", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html
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туризм, новости - туризм, туристы, европа
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Европа
Дипломат рассказал, почему российские туристы разочаровались в Европе

Логвинов: российские туристы разочаровались в Европе, потерявшей лоск

© РИА Новости / Густаво Вальенте | Перейти в медиабанкПроверка ковид-паспортов на въезде в Португалию
Проверка ковид-паспортов на въезде в Португалию - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз проигрывает, выбрав политику "закрытых дверей" в отношении российских туристов, многим ехать в Европу уже и не хочется, сказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
"Уверен, не выигрывает Евросоюз от своей политики "закрытых дверей" для российских туристов. Не думаю, что кто-то сегодня осмелится вслух озвучить цифру, сколько посетителей потеряли европейские музеи", - отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в последние два года спад турпотока из России произошел не только вследствие ужесточения визовой политики или созданных Брюсселем препятствий в плане воздушного сообщения, но и по причине тех проблем, которые обострились на Западе, в частности, миграционного характера.
"Так что многим просто не хочется ехать в Европу. Прежнего лоска здесь уже нет", - сказал эксперт.
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