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ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия России - РИА Новости, 12.02.2024
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19:38 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/es-1926944056.html
ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия России
ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия России - РИА Новости, 12.02.2024
ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия России
Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:38
2024-02-12T19:38
россия
украина
китай
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине, передает агентство Блумберг. "Европейский союз предложил ввести новые торговые ограничения в отношении примерно двух десятков компаний... обвиненных в поддержке военных усилий России на Украине... Предложения включают в себя три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, в случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения в отношении компаний в КНР после начала конфликта на Украине. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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россия, украина, китай, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия России

Bloomberg: ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине, передает агентство Блумберг.
"Европейский союз предложил ввести новые торговые ограничения в отношении примерно двух десятков компаний... обвиненных в поддержке военных усилий России на Украине... Предложения включают в себя три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга", - говорится в сообщении агентства.
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Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
2 февраля, 08:00
Как отмечается, в случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения в отношении компаний в КНР после начала конфликта на Украине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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