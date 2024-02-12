ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия России
Bloomberg: ЕС может ввести санкции на фирмы, поддерживающие военные усилия РФ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС могут затронуть компании из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри Ланки и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине, передает агентство Блумберг.
"Европейский союз предложил ввести новые торговые ограничения в отношении примерно двух десятков компаний... обвиненных в поддержке военных усилий России на Украине... Предложения включают в себя три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, в случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения в отношении компаний в КНР после начала конфликта на Украине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.