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В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины - РИА Новости, 12.02.2024
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19:33 12.02.2024 (обновлено: 19:51 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/es-1926943880.html
В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины
В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины - РИА Новости, 12.02.2024
В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины
Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:33
2024-02-12T19:51
украина
россия
в мире
брюссель
euroclear
g7
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины.Согласно опубликованному документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.Как отмечала, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html
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украина, россия, в мире, брюссель, euroclear, g7, санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, джанет йеллен
Украина, Россия, В мире, Брюссель, Euroclear, G7, Санкции в отношении России, Евросоюз, Экономика, Джанет Йеллен
В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины

Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины.
Согласно опубликованному документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах.
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После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.
Как отмечала, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
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УкраинаРоссияВ миреБрюссельEuroclearG7Санкции в отношении РоссииЕвросоюзЭкономикаДжанет Йеллен
 
 
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