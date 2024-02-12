https://ria.ru/20240212/es-1926943880.html

В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины

В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины - РИА Новости, 12.02.2024

В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины

Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:33

2024-02-12T19:33

2024-02-12T19:51

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евросоюз

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины.Согласно опубликованному документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.Как отмечала, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html

https://ria.ru/20240208/aktivy-1926153800.html

украина

россия

брюссель

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украина, россия, в мире, брюссель, euroclear, g7, санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, джанет йеллен