https://ria.ru/20240212/elektropodstantsiya-1926775638.html

В Днепропетровской области из-за взрывов пострадала электроподстанция

В Днепропетровской области из-за взрывов пострадала электроподстанция - РИА Новости, 12.02.2024

В Днепропетровской области из-за взрывов пострадала электроподстанция

Оборудование одной из электроподстанций повреждено в Днепропетровской области Украины в результате взрывов, сообщила украинская национальная энергетическая... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:21

2024-02-12T08:21

2024-02-12T08:21

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

укрэнерго

украина

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Оборудование одной из электроподстанций повреждено в Днепропетровской области Украины в результате взрывов, сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Ранее украинское агентство Укринформ сообщало о взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Часть города осталась без света, водо- и теплоснабжения. По информации компании, под удар попала энергетическая инфраструктура Донецкой области. "Пострадало оборудование одной из подстанций "Укрэнерго". В Павлоградском и Синельниковском районах частично обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание промышленных потребителей восстановлено. Продолжается подключение бытовых", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, укрэнерго, украина