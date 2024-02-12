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В Москве к Всемирному дню гида пройдут бесплатные экскурсии

В Москве к Всемирному дню гида пройдут бесплатные экскурсии - РИА Новости, 12.02.2024

В Москве к Всемирному дню гида пройдут бесплатные экскурсии

Четыреста бесплатных экскурсий пройдет в Москве к Всемирному дню гида с 17 по 19 февраля, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:00

2024-02-12T16:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Четыреста бесплатных экскурсий пройдет в Москве к Всемирному дню гида с 17 по 19 февраля, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Познавательные прогулки организуют в рамках акции "Московские истории" с 17 по 19 февраля. Жителей и гостей города ждут спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра "Геликон-опера" и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино, одной из крупнейших в стране", – рассказал Собянин. Мэр отметил, что "Московские истории" впервые познакомят с экспозицией Музея криптографии – единственного в России научно-технологического музея, посвященного математике, коммуникации и новым технологиям. "Другая необычная экскурсия пройдёт в Киностудии имени М. Горького. Участники узнают, как создавались фильмы "Морозко" и "Семнадцать мгновений весны", а также увидят кинотехнику, которой снимались шедевры. Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару", – добавил он. Собянин уточнил, что зарегистрироваться на экскурсии необходимо заранее на туристическом сервисе RUSSPASS с 12 по 14 февраля.

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