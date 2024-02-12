https://ria.ru/20240212/efimov-1926607729.html

Ефимов: в ТиНАО откроется технопарк "Крекшино" по городской программе

Ефимов: в ТиНАО откроется технопарк "Крекшино" по городской программе - РИА Новости, 12.02.2024

Ефимов: в ТиНАО откроется технопарк "Крекшино" по городской программе

В Новой Москве девелопером Capital Group завершены строительные работы на месте промышленного объекта, там планируется создать 300 новых рабочих мест, заявил... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:05

2024-02-12T09:05

2024-02-12T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Новой Москве девелопером Capital Group завершены строительные работы на месте промышленного объекта, там планируется создать 300 новых рабочих мест, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Технопарк "Крекшино" откроется по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ)."В деревне Крекшино в ТиНАО откроется технопарк по программе стимулирования создания мест приложения труда. На площади более 16 тысяч квадратных метров разместят производственные линии, исследовательские лаборатории, административно-бытовые помещения. Реализация проекта даст городу около 300 высокотехнологичных рабочих мест. Технопарк будет способствовать развитию бизнес-среды, наращиванию промышленного и научно-технического потенциала в ТиНАО", – рассказал Владимир Ефимов.Он добавил, что этот технопарк будет способствовать развитию бизнес-среды, наращиванию промышленного и научно-технического потенциала на территории Новой Москвы.Отмечается, что у объекта будет хорошая транспортная доступность, так как там организованы комфортные съезды с Минского и Киевского шоссе. Также рядом находится станция Московских центральных диаметров.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что с начала 2024 года этот технопарк можно считать вторым объектом инвестора, который введен в строй. До этого девелопер закончил реализацию 1-ой очереди промтехнопарка "Алабушево", который находится в Зеленограде на площадке ОЭЗ "Технополис Москва". Там планируется создать свыше одной тысячи новых рабочих мест.При подаче заявки на участие в программе стимулирования создания мест приложения труда крупные московские девелоперы чаще делают выбор в пользу промобъектов.По словам директора по правовым вопросам, члена Правления Capital Group Владимира Галактионова, программа стимулирования создания МПТ позволяет в полной мере сочетать интересы Москвы и бизнеса.За 4 года эта городская программа охватила почти все московские районы. Власти столицы заключили свыше 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство 130 мест приложения труда: новых промпредприятий, логокомплексов, офисных и торговых центров, а также учреждений образования, культуры и спорта. Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в городе. Участки земли под застройку жилья и МПТ могут находиться в различных районах города. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на столичном инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что инвестор планирует построить офисный центр недалеко от станции столичной подземки "Пыхтино", которая находится на территории Новой Москвы.

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, владислав овчинский, экономика