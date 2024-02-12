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Водитель скорой, попавшей в ДТП под Псковом, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.02.2024
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20:45 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/dtp-1926952915.html
Водитель скорой, попавшей в ДТП под Псковом, находится в тяжелом состоянии
Водитель скорой, попавшей в ДТП под Псковом, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.02.2024
Водитель скорой, попавшей в ДТП под Псковом, находится в тяжелом состоянии
Водитель скорой помощи, попавшей в аварию на выезде к пострадавшим в ДТП с автобусом с детьми под Псковом, находится в тяжелом состоянии, сообщила председатель... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:45
2024-02-12T20:45
происшествия
псков
россия
псковская область
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Водитель скорой помощи, попавшей в аварию на выезде к пострадавшим в ДТП с автобусом с детьми под Псковом, находится в тяжелом состоянии, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Как информировала областная прокуратура, в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По данным регионального комитета по здравоохранению, одна из бригад скорой помощи на выезде к пострадавшим сама попала в аварию. "Помимо детей, пострадали и взрослые. Водитель скорой помощи, которая ехала на вызов на ДТП к детям, находится в тяжелом состоянии в Псковской областной клинической больнице, фельдшер с ушибами уже дома", – написала Гаращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, взрослые, которые сопровождали подростков в автобусе, находятся в удовлетворительном состоянии. "Им проведены все обследования, проведена первичная хирургическая обработка ран, переломов нет – ушибы. Все они отпущены на амбулаторное лечение", – уточнила глава регионального комздрава. Ранее Гаращенко сообщала, что в больнице остаются 8 детей, пострадавших в дорожной аварии в Пушкиногорском районе. Двое из троих, оказавшихся в реанимации после аварии, уже прооперированы. Региональное следственное управление, которое организовало доследственную проверку после аварии, сообщало, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу. Областная прокуратура сообщала о возбуждении полицейским следствием уголовного дела о нарушении правил дорожного движения. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что погодные условия, по предварительным данным, не спровоцировали ДТП, поскольку ледяной дождь, который мог бы ухудшить состояние дороги, начался уже после аварии.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, псков, россия, псковская область, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Россия, Псковская область, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водитель скорой, попавшей в ДТП под Псковом, находится в тяжелом состоянии

Водитель скорой, попавшей в ДТП под Псковом, находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Водитель скорой помощи, попавшей в аварию на выезде к пострадавшим в ДТП с автобусом с детьми под Псковом, находится в тяжелом состоянии, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Как информировала областная прокуратура, в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По данным регионального комитета по здравоохранению, одна из бригад скорой помощи на выезде к пострадавшим сама попала в аварию.
© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : МЧС РФ
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
"Помимо детей, пострадали и взрослые. Водитель скорой помощи, которая ехала на вызов на ДТП к детям, находится в тяжелом состоянии в Псковской областной клинической больнице, фельдшер с ушибами уже дома", – написала Гаращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, взрослые, которые сопровождали подростков в автобусе, находятся в удовлетворительном состоянии. "Им проведены все обследования, проведена первичная хирургическая обработка ран, переломов нет – ушибы. Все они отпущены на амбулаторное лечение", – уточнила глава регионального комздрава.
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Ранее Гаращенко сообщала, что в больнице остаются 8 детей, пострадавших в дорожной аварии в Пушкиногорском районе. Двое из троих, оказавшихся в реанимации после аварии, уже прооперированы.
Региональное следственное управление, которое организовало доследственную проверку после аварии, сообщало, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу. Областная прокуратура сообщала о возбуждении полицейским следствием уголовного дела о нарушении правил дорожного движения.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что погодные условия, по предварительным данным, не спровоцировали ДТП, поскольку ледяной дождь, который мог бы ухудшить состояние дороги, начался уже после аварии.
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