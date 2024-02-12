https://ria.ru/20240212/dtp-1926930396.html

Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек

Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 12.02.2024

Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек

Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Воронежской области, сообщает в понедельник ГУМВД по... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:48

2024-02-12T18:48

2024-02-12T19:10

происшествия

воронеж

воронежская область

верхнемамонский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926939240_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_24178e95d8acc7c1569eb4f5942bd831.jpg

ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Воронежской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону. Авария произошла утром в понедельник в Верхнемамонском районе на 7 километре автодороги "Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка". "По предварительным данным, 49-летний местный житель, водитель автомобиля "Газель", не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении ВАЗ-2107, под управлением 64-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По информации полиции, в результате ДТП водитель ВАЗ-2107 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. "Трое пассажиров автомобиля "Газель", местные жители 40, 46 и 59 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - сообщает полиция. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

воронеж

воронежская область

верхнемамонский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, воронежская область, верхнемамонский район