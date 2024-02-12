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Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 12.02.2024
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18:48 12.02.2024 (обновлено: 19:10 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/dtp-1926930396.html
Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек
Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 12.02.2024
Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек
Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Воронежской области, сообщает в понедельник ГУМВД по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:48
2024-02-12T19:10
происшествия
воронеж
воронежская область
верхнемамонский район
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ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Воронежской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону. Авария произошла утром в понедельник в Верхнемамонском районе на 7 километре автодороги "Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка". "По предварительным данным, 49-летний местный житель, водитель автомобиля "Газель", не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении ВАЗ-2107, под управлением 64-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По информации полиции, в результате ДТП водитель ВАЗ-2107 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. "Трое пассажиров автомобиля "Газель", местные жители 40, 46 и 59 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - сообщает полиция. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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воронеж
воронежская область
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происшествия, воронеж, воронежская область, верхнемамонский район
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Верхнемамонский район
Под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек

МВД: под Воронежем микроавтобус столкнулся с легковушкой, погиб человек

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramДТП в Верхнемамонском районе на 7 км автодороги "Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка" в Воронежской области
ДТП в Верхнемамонском районе на 7 км автодороги Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
ДТП в Верхнемамонском районе на 7 км автодороги "Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка" в Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Воронежской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Авария произошла утром в понедельник в Верхнемамонском районе на 7 километре автодороги "Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка".
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"По предварительным данным, 49-летний местный житель, водитель автомобиля "Газель", не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении ВАЗ-2107, под управлением 64-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в результате ДТП водитель ВАЗ-2107 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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"Трое пассажиров автомобиля "Газель", местные жители 40, 46 и 59 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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