https://ria.ru/20240212/dtp-1926882026.html
СК раскрыл возможную причину ДТП с автобусом под Псковом
СК раскрыл возможную причину ДТП с автобусом под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024
СК раскрыл возможную причину ДТП с автобусом под Псковом
Причиной ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе Псковской области мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу, сообщило региональное следственное РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:55
2024-02-12T15:55
2024-02-12T16:05
происшествия
псков
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
ирина волк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926827072_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_0f1d0d63fc410b3e8499238ea2fc7dc5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе Псковской области мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По уточненным данным регионального комитета по здравоохранению, в больницу попали 9 детей, в том числе трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще пять детей отказались от госпитализации после осмотра медиками.Как информирует СУСК по Псковской области, ведомством после аварии проводится проверка "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности" при организации перевозки детей в школьном автобусе."По предварительным данным, причиной ДТП мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения, из-за чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.Как отмечают в областном следственном управлении, количество пострадавших в аварии и степень тяжести полученных ими травм уточняются.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
псков
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926827072_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c36ce62c5b4f896607b844e562d006e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псков, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, ирина волк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Следственный комитет России (СК РФ), Псковская область, Ирина Волк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК раскрыл возможную причину ДТП с автобусом под Псковом
СК: причиной ДТП под Псковом мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу