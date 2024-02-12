https://ria.ru/20240212/dtp-1926853500.html

После ДТП под Псковом двое детей находятся в тяжелом состоянии

После ДТП под Псковом двое детей находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.02.2024

После ДТП под Псковом двое детей находятся в тяжелом состоянии

Двое детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, всего в детскую больницу пока направлены восемь... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:35

2024-02-12T14:35

2024-02-12T14:47

происшествия

псков

псковская область

россия

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Двое детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, всего в детскую больницу пока направлены восемь пострадавших, сообщили РИА Новости в региональном комитете по здравоохранению.Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей."В детскую областную больницу госпитализированы восемь детей, в том числе там два "тяжелых" ребенка... Еще пятерых сейчас осматривают медики. Скорее всего, четверых из них отпустят", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что после ДТП также госпитализирована одна из сопровождающих учителей.Как уточняла ранее пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области, автобус ехал из города Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Возраст детей - 15-16 лет.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

псков

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происшествия, псков, псковская область, россия, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)