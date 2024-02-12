https://ria.ru/20240212/dtp-1926826346.html

Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом

Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024

Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом

Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:40

2024-02-12T12:40

2024-02-12T13:06

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщило МЧС в Telegram-канале."Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали двенадцать человек, из них восемь детей", — говорится в публикации.По данным региональной прокуратуры, пострадавших госпитализировали.На месте аварии работают 22 спасателя и семь единиц техники.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926784016.html

псковская область

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псковская область