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Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024
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12:40 12.02.2024 (обновлено: 13:06 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/dtp-1926826346.html
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:40
2024-02-12T13:06
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщило МЧС в Telegram-канале."Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали двенадцать человек, из них восемь детей", — говорится в публикации.По данным региональной прокуратуры, пострадавших госпитализировали.На месте аварии работают 22 спасателя и семь единиц техники.
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псковская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псковская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Псковская область
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом

При столкновении автобуса с фурой в Псковской области пострадали восемь детей

© Фото : МЧС России/TelegramДТП с автобусом и фурой вблизи деревни Новгородка Псковской области
ДТП с автобусом и фурой вблизи деревни Новгородка Псковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
ДТП с автобусом и фурой вблизи деревни Новгородка Псковской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«
"Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали двенадцать человек, из них восемь детей", — говорится в публикации.
По данным региональной прокуратуры, пострадавших госпитализировали.
На месте аварии работают 22 спасателя и семь единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Псковская область
 
 
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