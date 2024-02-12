https://ria.ru/20240212/dtp-1926826346.html
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом - РИА Новости, 12.02.2024
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:40
2024-02-12T12:40
2024-02-12T13:06
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926827072_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_0f1d0d63fc410b3e8499238ea2fc7dc5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщило МЧС в Telegram-канале."Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали двенадцать человек, из них восемь детей", — говорится в публикации.По данным региональной прокуратуры, пострадавших госпитализировали.На месте аварии работают 22 спасателя и семь единиц техники.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926784016.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926827072_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c36ce62c5b4f896607b844e562d006e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псковская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Псковская область
Восемь детей пострадали при столкновении автобуса с фурой под Псковом
При столкновении автобуса с фурой в Псковской области пострадали восемь детей