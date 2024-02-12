https://ria.ru/20240212/dtp-1926784016.html

Под Белгородом произошло смертельное ДТП

Под Белгородом произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 12.02.2024

Под Белгородом произошло смертельное ДТП

Девушка за рулем легковушки выехала на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека, и пострадали четверо, сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:51

2024-02-12T09:51

2024-02-12T09:51

происшествия

белгород

белгородская область

корочанский район

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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Девушка за рулем легковушки выехала на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека, и пострадали четверо, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. По данным ведомства, ДТП произошло около 06.30 мск понедельника на автодороге "Белгород - М-4 "Дон" в районе села Анновка, Корочанского района. "Девушка 1996 г.р. за рулем автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны города Корочи в направлении Нового Оскола, не справилась с управлением и допустила выезда на встречную полосу, где совершила столкновение с автобусом Volkswagen Crafter под управлением водителя 1981 г.р.. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два ее пассажира – мужчина и женщина – от полученных травм скончались на месте аварии", - говорится в сообщении. Уточняется, что пассажир легкового автомобиля, водитель и два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По данным УМВД, автобус перевозил работников предприятия, всего в нем находилось семь человек, включая водителя. "Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии", - добавили в УМВД.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926754385.html

белгород

белгородская область

корочанский район

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происшествия, белгород, белгородская область, корочанский район