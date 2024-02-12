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Под Белгородом произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 12.02.2024
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09:51 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/dtp-1926784016.html
Под Белгородом произошло смертельное ДТП
Под Белгородом произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 12.02.2024
Под Белгородом произошло смертельное ДТП
Девушка за рулем легковушки выехала на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека, и пострадали четверо, сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:51
2024-02-12T09:51
происшествия
белгород
белгородская область
корочанский район
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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Девушка за рулем легковушки выехала на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека, и пострадали четверо, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. По данным ведомства, ДТП произошло около 06.30 мск понедельника на автодороге "Белгород - М-4 "Дон" в районе села Анновка, Корочанского района. "Девушка 1996 г.р. за рулем автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны города Корочи в направлении Нового Оскола, не справилась с управлением и допустила выезда на встречную полосу, где совершила столкновение с автобусом Volkswagen Crafter под управлением водителя 1981 г.р.. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два ее пассажира – мужчина и женщина – от полученных травм скончались на месте аварии", - говорится в сообщении. Уточняется, что пассажир легкового автомобиля, водитель и два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По данным УМВД, автобус перевозил работников предприятия, всего в нем находилось семь человек, включая водителя. "Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии", - добавили в УМВД.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926754385.html
белгород
белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, корочанский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Корочанский район
Под Белгородом произошло смертельное ДТП

Под Белгородом легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека

© Фото : УМВД России по Белгородской области/ВКонтктеЛегковушка столкнулась с микроавтобусом под Белгородом
Легковушка столкнулась с микроавтобусом под Белгородом - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : УМВД России по Белгородской области/ВКонткте
Легковушка столкнулась с микроавтобусом под Белгородом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Девушка за рулем легковушки выехала на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека, и пострадали четверо, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
По данным ведомства, ДТП произошло около 06.30 мск понедельника на автодороге "Белгород - М-4 "Дон" в районе села Анновка, Корочанского района.
«
"Девушка 1996 г.р. за рулем автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны города Корочи в направлении Нового Оскола, не справилась с управлением и допустила выезда на встречную полосу, где совершила столкновение с автобусом Volkswagen Crafter под управлением водителя 1981 г.р.. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два ее пассажира – мужчина и женщина – от полученных травм скончались на месте аварии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажир легкового автомобиля, водитель и два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По данным УМВД, автобус перевозил работников предприятия, всего в нем находилось семь человек, включая водителя.
"Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии", - добавили в УМВД.
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