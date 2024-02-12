https://ria.ru/20240212/dtp-1926780169.html
В Воронежской области автобус упал в кювет, есть пострадавшие
В Воронежской области автобус упал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.02.2024
В Воронежской области автобус упал в кювет, есть пострадавшие
Автобус опрокинулся на трассе в Воронежской области, пострадали шесть человек, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:14
2024-02-12T09:14
2024-02-12T10:54
происшествия
воронежская область
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Автобус опрокинулся на трассе в Воронежской области, пострадали шесть человек, сообщил региональный главк МВД.Авария произошла накануне, в 22:20, на 539-м километре трассы "М-4 Дон" в Новоусманском районе. "По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автобусом Neoplan 1116 Cityliner, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи с последующим опрокидыванием в кювет", — говорится в публикации.Пострадавшие — шесть пассажиров в возрасте от 31 до 63 лет, уточнили в ведомстве. Автобус ехал из Донецка в Москву. В нем находились 40 пассажиров и два водителя. Всех полицейские отправили к месту назначения на попутных машинах. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Воронеж
В Воронежской области автобус упал в кювет, есть пострадавшие
Автобус Донецк — Москва наехал на опору ЛЭП и упал в кювет, пострадали 6 человек
ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости.
Автобус опрокинулся на трассе в Воронежской области, пострадали шесть человек, сообщил региональный главк
МВД.
Авария произошла накануне, в 22:20, на 539-м километре трассы "М-4 Дон" в Новоусманском районе.
«
"По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автобусом Neoplan 1116 Cityliner, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи с последующим опрокидыванием в кювет", — говорится в публикации.
Пострадавшие — шесть пассажиров в возрасте от 31 до 63 лет, уточнили в ведомстве.
Автобус ехал из Донецка в Москву. В нем находились 40 пассажиров и два водителя. Всех полицейские отправили к месту назначения на попутных машинах.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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