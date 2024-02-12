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На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб - РИА Новости, 12.02.2024
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05:18 12.02.2024 (обновлено: 10:06 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/dtp-1926767458.html
На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб
На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб - РИА Новости, 12.02.2024
На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб
Три человека погибли и двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых машин на Сахалине, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:18
2024-02-12T10:06
происшествия
сахалин
южно-сахалинск
гибдд мвд рф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых машин на Сахалине, сообщает региональное управление ГИБДД. "Лобовое столкновение двух иномарок произошло 12 февраля примерно в 9.30 (8.30 мск) в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Toyota Chaser", - уточнили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП на месте происшествия от травм, не совместимых с жизнью, скончались до приезда скорой помощи два пассажира первой иномарки и одна – второго автомобиля. Водитель и 7-летняя девочка-пассажир Toyota Chaser госпитализированы. Сотрудники ГИБДД занимаются выяснением обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926754385.html
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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, ГИБДД МВД РФ, Россия
На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб

На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб, три человека погибли

© Госавтоинспекция Сахалинской области/ВКонтакте ДТП в Тымовском районе Сахалинской области
 ДТП в Тымовском районе Сахалинской области
© Госавтоинспекция Сахалинской области/ВКонтакте
ДТП в Тымовском районе Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых машин на Сахалине, сообщает региональное управление ГИБДД.
"Лобовое столкновение двух иномарок произошло 12 февраля примерно в 9.30 (8.30 мск) в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-СахалинскОха. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Toyota Chaser", - уточнили в пресс-службе ведомства.
ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек
00:25
В результате ДТП на месте происшествия от травм, не совместимых с жизнью, скончались до приезда скорой помощи два пассажира первой иномарки и одна – второго автомобиля. Водитель и 7-летняя девочка-пассажир Toyota Chaser госпитализированы. Сотрудники ГИБДД занимаются выяснением обстоятельств происшествия.
 
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