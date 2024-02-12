https://ria.ru/20240212/dtp-1926767458.html

На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб

На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб - РИА Новости, 12.02.2024

На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб

Три человека погибли и двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых машин на Сахалине, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:18

2024-02-12T05:18

2024-02-12T10:06

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых машин на Сахалине, сообщает региональное управление ГИБДД. "Лобовое столкновение двух иномарок произошло 12 февраля примерно в 9.30 (8.30 мск) в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Toyota Chaser", - уточнили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП на месте происшествия от травм, не совместимых с жизнью, скончались до приезда скорой помощи два пассажира первой иномарки и одна – второго автомобиля. Водитель и 7-летняя девочка-пассажир Toyota Chaser госпитализированы. Сотрудники ГИБДД занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926754385.html

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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, гибдд мвд рф, россия