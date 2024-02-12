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В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек - РИА Новости, 12.02.2024
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00:25 12.02.2024 (обновлено: 10:12 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/dtp-1926754385.html
В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек
В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек - РИА Новости, 12.02.2024
В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, сообщается в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:25
2024-02-12T10:12
происшествия
авто
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ростовской области сотрудники МЧС России оказывают помощь в ДТП. На 840 километре трассы М4 "Дон" столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Специалисты ведомства оказали первую помощь и деблокировали женщину. К сожалению, она погибла. Еще четверо пострадали, они переданы врачам", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России.
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происшествия, авто, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек

В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек, четверо пострадали

© Фото : МЧС России/TelegramДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 "Дон" в Ростовской области
ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 "Дон" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Ростовской области сотрудники МЧС России оказывают помощь в ДТП. На 840 километре трассы М4 "Дон" столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Специалисты ведомства оказали первую помощь и деблокировали женщину. К сожалению, она погибла. Еще четверо пострадали, они переданы врачам", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России.
 
ПроисшествияАвтоРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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