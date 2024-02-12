https://ria.ru/20240212/dtp-1926754385.html

В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек

В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек - РИА Новости, 12.02.2024

В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, сообщается в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T00:25

2024-02-12T00:25

2024-02-12T10:12

происшествия

авто

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ростовской области сотрудники МЧС России оказывают помощь в ДТП. На 840 километре трассы М4 "Дон" столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Специалисты ведомства оказали первую помощь и деблокировали женщину. К сожалению, она погибла. Еще четверо пострадали, они переданы врачам", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20240211/avariya-1926749137.html

россия

ростовская область

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происшествия, авто, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)