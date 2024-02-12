https://ria.ru/20240212/drony-1926946679.html
Сальдо заявил, что операторы дронов в ВСУ учатся на гражданских объектах
Сальдо заявил, что операторы дронов в ВСУ учатся на гражданских объектах - РИА Новости, 12.02.2024
Сальдо заявил, что операторы дронов в ВСУ учатся на гражданских объектах
Неопытные операторы дронов в рядах украинской армии отрабатывают свои навыки на гражданских объектах на территории Херсонской области, заявил глава региона... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:54
2024-02-12T19:54
2024-02-12T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Неопытные операторы дронов в рядах украинской армии отрабатывают свои навыки на гражданских объектах на территории Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, интенсивность использования ВСУ беспилотников против гражданской инфраструктуры и мирного населения в последнее время в целом увеличилась. "По данным разведки, на невоенных объектах часто отрабатывают навыки менее опытные операторы БПЛА противника, используя их в качестве "учебных целей". А также любые операторы беспилотников, если не нашли военных целей (что, как правило, и происходит)", - написал Сальдо. Также, сообщил он, в течение последних нескольких недель противник продолжал наносить удары из артиллерии и танков, однако их интенсивность снизилась в 2-2,5 раза.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо заявил, что операторы дронов в ВСУ учатся на гражданских объектах
Сальдо: операторы дронов в ВСУ отрабатывают навыки на гражданских объектах