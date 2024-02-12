https://ria.ru/20240212/dostup-1926861285.html

Клиенты банка "Открытие" получили доступ к продуктам "ВТБ Мои Инвестиции"

Клиенты банка "Открытие" получили доступ к продуктам "ВТБ Мои Инвестиции" - РИА Новости, 12.02.2024

Клиенты банка "Открытие" получили доступ к продуктам "ВТБ Мои Инвестиции"

Клиенты банка "Открытие" получили доступ к продуктам "ВТБ Мои Инвестиции": теперь они могут открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:53

2024-02-12T14:53

2024-02-12T14:54

втб

новости компаний - экономика

открытие (банк)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Клиенты банка "Открытие" получили доступ к продуктам "ВТБ Мои Инвестиции": теперь они могут открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) через брокера ВТБ, говорится в пресс-релизе ВТБ. "Клиентам банка "Открытие" стали доступны продукты брокера "ВТБ Мои Инвестиции"… В отделениях банка "Открытие" можно открыть брокерский счет или ИИС, а также получить всю необходимую информацию о продуктах и сервисах брокера ВТБ", - говорится в сообщении. "Запуск оформления продуктов брокера ВТБ в офисах "Открытия" – важный шаг на пути к интеграции банков. Теперь благодаря вложениям в ценные бумаги клиенты банка "Открытие" смогут диверсифицировать свой портфель и получить доход от участия в росте российского рынка", - приводятся слова управляющего директора департамента брокерского обслуживания ВТБ Антона Шевелева. В конце декабря прошлого года "Открытие брокер", входящий в периметр банка "Открытие", сообщил о начале перевода активов клиентов, которые ранее приняли оферту на перевод на брокерское и депозитарное обслуживание в ВТБ. В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, открытие (банк)