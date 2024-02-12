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МИД: мирный договор между Египтом и Израилем продолжит действовать - РИА Новости, 12.02.2024
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17:50 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/dogovor-1926915433.html
МИД: мирный договор между Египтом и Израилем продолжит действовать
МИД: мирный договор между Египтом и Израилем продолжит действовать - РИА Новости, 12.02.2024
МИД: мирный договор между Египтом и Израилем продолжит действовать
Мирный договор между Египтом и Израилем, заключенный в 1979 году, продолжит действовать, заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри, слова которого... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:50
2024-02-12T17:50
в мире
египет
израиль
самех шукри
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Мирный договор между Египтом и Израилем, заключенный в 1979 году, продолжит действовать, заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало со ссылкой на египетских чиновников, что Египет угрожает приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если израильские войска будут направлены в город Рафах в секторе Газа. "Между Египтом и Израилем есть мирное соглашение. Оно действует в последние 40 лет, и мы продолжим (соблюдать его - ред.)", - сказал Шукри в ходе пресс-конференции в Словении. В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения. Согласно Кэмп-Дэвидским соглашениям, Египет может держать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.
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в мире, египет, израиль, самех шукри, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Самех Шукри, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД: мирный договор между Египтом и Израилем продолжит действовать

Глава МИД Шукри: мирный договор между Египтом и Израилем продолжит действовать

© РИА Новости / Александр ЕлистратовЕгипетский флаг
Египетский флаг - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Александр Елистратов
Египетский флаг. Архивное фото
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Мирный договор между Египтом и Израилем, заключенный в 1979 году, продолжит действовать, заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало со ссылкой на египетских чиновников, что Египет угрожает приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если израильские войска будут направлены в город Рафах в секторе Газа.
«
"Между Египтом и Израилем есть мирное соглашение. Оно действует в последние 40 лет, и мы продолжим (соблюдать его - ред.)", - сказал Шукри в ходе пресс-конференции в Словении.
В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения. Согласно Кэмп-Дэвидским соглашениям, Египет может держать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы
29 декабря 2023, 16:34
 
В миреЕгипетИзраильСамех ШукриОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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