https://ria.ru/20240212/diversiya-1926923706.html
ФСБ задержала украинского агента, поджегшего электроподстанцию в Туле
ФСБ задержала украинского агента, поджегшего электроподстанцию в Туле - РИА Новости, 12.02.2024
ФСБ задержала украинского агента, поджегшего электроподстанцию в Туле
ФСБ задержала украинского агента, который по заданию куратора поджег электроподстанцию в Туле и планировал диверсии в Воронеже, сообщила спецслужба. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:22
2024-02-12T18:22
2024-02-12T19:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
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белоруссия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ФСБ задержала украинского агента, который по заданию куратора поджег электроподстанцию в Туле и планировал диверсии в Воронеже, сообщила спецслужба."ФСБ России в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024-го в Туле тяговой электроподстанции АО "Тульские городские электросети" по заданию украинских спецслужб", — говорится в публикации.По данным ФСБ, задержанный отбыл наказание за "хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ" в Белоруссии. В январе через судимого за кражи в Москве гражданина Украины Отари Данько (кличка Гриша Московский), проживающего в Харькове, он установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени Юрий. Подозреваемого завербовали, он согласился за деньги совершать диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры в России. Пятого февраля фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. Вскоре он получил задание поджечь трансформаторную электроподстанцию и насосную станцию в Воронеже.У задержанного изъяли телефон, содержащий переписку с куратором, и три готовые к применению зажигательные смеси. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 281 Уголовного кодекса "Диверсия", фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранцев, объявят в розыск.В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
https://ria.ru/20240212/diversanty-1926876484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, украина, александр бортников, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Тула, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белоруссия, Украина, Александр Бортников, Воронеж
ФСБ задержала украинского агента, поджегшего электроподстанцию в Туле
ФСБ задержала гражданина Белоруссии, работавшего на спецслужбы Украины
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ФСБ задержала украинского агента, который по заданию куратора поджег электроподстанцию в Туле и планировал диверсии в Воронеже, сообщила спецслужба.
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"ФСБ России в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024-го в Туле тяговой электроподстанции АО "Тульские городские электросети" по заданию украинских спецслужб", — говорится в публикации.
По данным ФСБ, задержанный отбыл наказание за "хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ" в Белоруссии
. В январе через судимого за кражи в Москве гражданина Украины Отари Данько (кличка Гриша Московский), проживающего в Харькове, он установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени Юрий.
Подозреваемого завербовали, он согласился за деньги совершать диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры в России. Пятого февраля фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. Вскоре он получил задание поджечь трансформаторную электроподстанцию и насосную станцию в Воронеже.
Готовивших атаки на АЭС в России диверсантов внесли в перечень террористов
У задержанного изъяли телефон, содержащий переписку с куратором, и три готовые к применению зажигательные смеси. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 281 Уголовного кодекса "Диверсия", фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранцев, объявят в розыск.
В декабре директор ФСБ Александр Бортников
заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".
Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
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