https://ria.ru/20240212/diversiya-1926923706.html

ФСБ задержала украинского агента, поджегшего электроподстанцию в Туле

ФСБ задержала украинского агента, поджегшего электроподстанцию в Туле - РИА Новости, 12.02.2024

ФСБ задержала украинского агента, поджегшего электроподстанцию в Туле

ФСБ задержала украинского агента, который по заданию куратора поджег электроподстанцию в Туле и планировал диверсии в Воронеже, сообщила спецслужба. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:22

2024-02-12T18:22

2024-02-12T19:09

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

тула

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белоруссия

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александр бортников

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ФСБ задержала украинского агента, который по заданию куратора поджег электроподстанцию в Туле и планировал диверсии в Воронеже, сообщила спецслужба."ФСБ России в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024-го в Туле тяговой электроподстанции АО "Тульские городские электросети" по заданию украинских спецслужб", — говорится в публикации.По данным ФСБ, задержанный отбыл наказание за "хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ" в Белоруссии. В январе через судимого за кражи в Москве гражданина Украины Отари Данько (кличка Гриша Московский), проживающего в Харькове, он установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени Юрий. Подозреваемого завербовали, он согласился за деньги совершать диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры в России. Пятого февраля фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. Вскоре он получил задание поджечь трансформаторную электроподстанцию и насосную станцию в Воронеже.У задержанного изъяли телефон, содержащий переписку с куратором, и три готовые к применению зажигательные смеси. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 281 Уголовного кодекса "Диверсия", фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранцев, объявят в розыск.В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.

https://ria.ru/20240212/diversanty-1926876484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, украина, александр бортников, воронеж