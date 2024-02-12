https://ria.ru/20240212/diversanty-1926876484.html

Готовивших атаки на АЭС в России диверсантов внесли в перечень террористов

Готовивших атаки на АЭС в России диверсантов внесли в перечень террористов - РИА Новости, 12.02.2024

Готовивших атаки на АЭС в России диверсантов внесли в перечень террористов

Трое украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России, внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:40

2024-02-12T15:40

2024-02-12T15:40

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Трое украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России, внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. ФСБ России в мае 2023 года сообщала, что сорвала планировавшийся спецслужбами Украины подрыв 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, были задержаны граждане Украины Александр Майструк* (позывной "Механик") и Эдуард Усатенко* ("Макс"), а гражданин Украины и России Юрий Кищак* ("ЮБК") объявлен в розыск. По данным ФСБ, они были завербованы сотрудником службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли специальную подготовку. "Кищак Юрий Богданович*, 01.08.1963 г.р., г. Первомайск Луганской обл. Украинской ССР; Усатенко Эдуард Николаевич*, 31.10.1974 г.р. , РСФСР; Майструк Александр Николаевич*, 06.08.1978 г.р. , Украинская ССР", - значится в списке. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240207/budanov-1925929305.html

https://ria.ru/20230130/inoagent-1848433116.html

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украина, россия, первомайск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининская аэс, в мире