https://ria.ru/20240212/devochka-1926955057.html

Врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа

Врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа - РИА Новости, 12.02.2024

Врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа

Врачи областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа и была доставлена в больницу в бессознательном РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:53

2024-02-12T20:53

2024-02-12T20:53

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Врачи областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа и была доставлена в больницу в бессознательном состоянии с тяжелыми переломами, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области. "В областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии доставили 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа... Операция прошла успешно", - говорится в сообщении. Уточняется, что после стабилизации состояния ее начали готовить к сложной операции. По словам лечащего врача, хирурга-травматолога-ортопеда Никиты Лущенкова, переломы были очень тяжелые. "Фрагментарно-оскольчатый перелом обеих костей голени и сложнейший перелом костей таза, повздошная кость была разрушена полностью. Реконструкцию костей решили делать одномоментно", – приводятся слова врача в сообщении минздрава области. Помимо Лущенкова, в составе операционной бригады работали завотделением травматологии и ортопедии Игорь Богданов, хирурги Сергей Рябоконев и Алексей Малыхин. В ходе операции врачи укрепили винтами и пластинами кости голени девочки, а кости таза – аппаратом наружной фиксации. По прогнозам врачей областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону, уже через 2-2,5 месяца хирурги снимут металлоконструкции и наступит этап реабилитации, ребенок "начнет потихоньку ходить".

https://ria.ru/20240124/spasenie-1923118611.html

https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html

https://ria.ru/20240118/vrachi-1922039086.html

ростов-на-дону

ростовская область

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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия