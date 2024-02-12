https://ria.ru/20240212/devochka-1926955057.html
Врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа
Врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа - РИА Новости, 12.02.2024
Врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа
Врачи областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа и была доставлена в больницу в бессознательном РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:53
2024-02-12T20:53
2024-02-12T20:53
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Врачи областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа и была доставлена в больницу в бессознательном состоянии с тяжелыми переломами, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области. "В областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии доставили 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа... Операция прошла успешно", - говорится в сообщении. Уточняется, что после стабилизации состояния ее начали готовить к сложной операции. По словам лечащего врача, хирурга-травматолога-ортопеда Никиты Лущенкова, переломы были очень тяжелые. "Фрагментарно-оскольчатый перелом обеих костей голени и сложнейший перелом костей таза, повздошная кость была разрушена полностью. Реконструкцию костей решили делать одномоментно", – приводятся слова врача в сообщении минздрава области. Помимо Лущенкова, в составе операционной бригады работали завотделением травматологии и ортопедии Игорь Богданов, хирурги Сергей Рябоконев и Алексей Малыхин. В ходе операции врачи укрепили винтами и пластинами кости голени девочки, а кости таза – аппаратом наружной фиксации. По прогнозам врачей областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону, уже через 2-2,5 месяца хирурги снимут металлоконструкции и наступит этап реабилитации, ребенок "начнет потихоньку ходить".
https://ria.ru/20240124/spasenie-1923118611.html
https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html
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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия
Врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа
Минздрав: врачи в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, упавшую с 16 этажа
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости.
Врачи областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону спасли 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа и была доставлена в больницу в бессознательном состоянии с тяжелыми переломами, сообщили в понедельник в пресс-службе
министерства здравоохранения Ростовской области.
"В областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии доставили 14-летнюю девочку, которая упала с 16 этажа... Операция прошла успешно", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что после стабилизации состояния ее начали готовить к сложной операции. По словам лечащего врача, хирурга-травматолога-ортопеда Никиты Лущенкова, переломы были очень тяжелые.
"Фрагментарно-оскольчатый перелом обеих костей голени и сложнейший перелом костей таза, повздошная кость была разрушена полностью. Реконструкцию костей решили делать одномоментно", – приводятся слова врача в сообщении минздрава области.
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Помимо Лущенкова, в составе операционной бригады работали завотделением травматологии и ортопедии Игорь Богданов, хирурги Сергей Рябоконев и Алексей Малыхин. В ходе операции врачи укрепили винтами и пластинами кости голени девочки, а кости таза – аппаратом наружной фиксации.
По прогнозам врачей областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону, уже через 2-2,5 месяца хирурги снимут металлоконструкции и наступит этап реабилитации, ребенок "начнет потихоньку ходить".
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