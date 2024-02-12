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Киев не помогает украинцам вернуть изъятых в Европе детей, заявил Полянский

Киев не помогает украинцам вернуть изъятых в Европе детей, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024

Киев не помогает украинцам вернуть изъятых в Европе детей, заявил Полянский

Загранучреждения Украины не помогают семьям украинских беженцев, у которых европейские власти изъяли детей, так как не могут поднимать эти неудобные сюжеты в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:08

2024-02-12T07:08

2024-02-12T07:08

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Загранучреждения Украины не помогают семьям украинских беженцев, у которых европейские власти изъяли детей, так как не могут поднимать эти неудобные сюжеты в разговоре с теми странами, которые оказывают помощь Киеву, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Вначале апреля 2023 года Россия провела неформальное заседание СБ ООН, на котором рассказала в том числе о проблеме изъятия детей властями европейских стран у беженок с Украины. Как отмечал в октябре 2023 года директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, с апреля 2023 года в постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих государств детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. "По факту украинские загранучреждения, к которым украинские беженцы обращаются, просто разводят руками и чаще всего говорят: даже не обращайтесь к нам, потому что у нас связаны руки, мы не можем поднимать эти неудобные сюжеты в разговоре с теми странами, которые нам помогают", - сказал Полянский. На этом, по его словам, возможности правовой защиты у многих из украинских семей исчерпываются. "И вот тогда они пытаются обратиться и к нам, и в какие-то другие инстанции", - добавил он. Сейчас, по его словам, таких обращений стало меньше - потому, что люди, которые обращаются, подвергаются определенному риску. Как рассказал Полянский, несколько раз складывались ситуации, когда украинцы обращались в постпредство РФ за помощью, но наотрез отказывались придавать огласке свой случай. "Соответственно, многие вещи остаются тайной – я не раскрываю, кто обращался и чего просил. Потому что у них есть определенные надежды, так как они уже использовали все возможные другие рычаги и используют в том числе российский, надеясь на то, что наше воздействие поможет им вернуть своих детей", - отметил он. По словам дипломата, "эти люди находятся в крайне отчаянной ситуации". "Я стараюсь ни с кем не прерывать диалог, если он начинается. Но проблема в том, что наше подключение в данной ситуации может в ряде случаев сыграть негативную роль. Всем известно, как сейчас относятся к России на Западе, в Европе. Это не наши граждане, опять же - у нас нет даже формального повода за них вступаться. И наша вовлеченность в эту ситуацию может, наоборот, усугубить ее, осложнить дальнейшую судьбу этих людей на Украине", - заявил Полянский, пояснив, что "в глазах киевского режима на них будет определенное "ярмо" о том, что человек сотрудничал с Россией". Дипломат рассказал, как около года назад, когда постпредство РФ при ООН опубликовало информацию о том, что португальские власти удерживают детей украинских беженцев, "португальцы были настолько ошеломлены, что с ходу выдали детей одной украинской гражданке". "Она, молодец, взяла этих детей и чуть ли не автостопом уехала на Украину – в нарушение предписания португальского суда", - отметил первый зампостпреда. По его словам, очевидно, что это произошло из-за того, что российская миссия при ООН "подняла эту публичную волну". "А женщина эта, приехав на Украину и, видимо, осознав, что произошло это далеко не без нашей помощи, столкнулась с давлением и дала несколько интервью, где категорически отрицала нашу какую-либо вовлеченность, говорила, что это само собой произошло и что она ни с кем не сотрудничала. Даже критиковала нас за то, что мы использовали на мероприятии ее историю", - поделился Полянский. "Мы все это прекрасно понимаем, я никаких обид на нее не держу, даже если она какие-то нехорошие слова могла сказать про нас и методичку украинскую отработала насчет "агрессии и оккупации". Мне главное, что она сумела вернуть детей. И такие случаи были еще", - добавил он. Полянский выразил надежду на то, что, может быть, позднее, "когда все это закончится и пыль осядет", люди на Украине смогут говорить более откровенно, не боясь репрессий. "Не говорю, что мы единственная инстанция, которая этим занимается. Я знаю, что российские и даже европейские НПО в ряде случаев подхватывают эту тему. Вижу, что уже есть определенный резонанс", - сказал Полянский. "Я считаю, что это очень правильно. Важно просто, чтобы эту проблему не заретушевывали. Он очень серьезная и она сохраняется. Она сохраняется, прежде всего, для детей украинских беженцев, но она есть и для детей других беженцев, которые приезжают в Евросоюз и Великобританию и которые становятся абсолютно бесправными. Думаю, что эта проблема заслуживает рассмотрения даже вне контекста украинского кризиса", - заключил он.

https://ria.ru/20240209/vyplaty-1926453914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, дмитрий полянский, оон, великобритания