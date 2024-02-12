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Бастрыкину доложат о расследовании гибели детей на Ставрополье
Бастрыкину доложат о расследовании гибели детей на Ставрополье - РИА Новости, 12.02.2024
Бастрыкину доложат о расследовании гибели детей на Ставрополье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей в результате РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T23:02
2024-02-12T23:02
2024-02-12T23:02
происшествия
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ставропольский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей в результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 11 февраля 2024 года в Ставропольском крае на регулируемом железнодорожном переезде, оснащенном автоматической светофорной сигнализацией, произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате трое детей, находившихся в автомобиле, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
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происшествия, россия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании гибели детей на Ставрополье
Бастрыкину доложат о расследовании гибели трех детей на Ставрополье
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей в результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале
СК России.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
11 февраля 2024 года в Ставропольском крае на регулируемом железнодорожном переезде, оснащенном автоматической светофорной сигнализацией, произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате трое детей, находившихся в автомобиле, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
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