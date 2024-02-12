https://ria.ru/20240212/delo-1926968119.html

Бастрыкину доложат о расследовании гибели детей на Ставрополье

Бастрыкину доложат о расследовании гибели детей на Ставрополье - РИА Новости, 12.02.2024

Бастрыкину доложат о расследовании гибели детей на Ставрополье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей в результате РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T23:02

2024-02-12T23:02

2024-02-12T23:02

происшествия

россия

ставропольский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей в результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 11 февраля 2024 года в Ставропольском крае на регулируемом железнодорожном переезде, оснащенном автоматической светофорной сигнализацией, произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате трое детей, находившихся в автомобиле, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, россия, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)