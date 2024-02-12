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СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы
СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 12.02.2024
СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы
Следователями возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка, надышавшегося угарным газом в результате возгорания квартиры жилого дома на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:13
2024-02-12T19:13
2024-02-12T19:13
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юлия иванова
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка, надышавшегося угарным газом в результате возгорания квартиры жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. "По данным следствия, 12 февраля 2024 года произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Верхние Поля в городе Москве. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один ребенок скончался от отравления угарным газом, второй - доставлен в столичную больнице, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила Иванова. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего. По данным столичной прокуратуры, причины возгорания установят по результатам пожарно-технической проверки.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы
СК завел уголовное дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка, надышавшегося угарным газом в результате возгорания квартиры жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 12 февраля 2024 года произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Верхние Поля в городе Москве. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один ребенок скончался от отравления угарным газом, второй - доставлен в столичную больнице, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила Иванова.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего. По данным столичной прокуратуры, причины возгорания установят по результатам пожарно-технической проверки.
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