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СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 12.02.2024
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19:13 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/delo-1926940151.html
СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы
СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 12.02.2024
СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы
Следователями возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка, надышавшегося угарным газом в результате возгорания квартиры жилого дома на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:13
2024-02-12T19:13
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка, надышавшегося угарным газом в результате возгорания квартиры жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. "По данным следствия, 12 февраля 2024 года произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Верхние Поля в городе Москве. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один ребенок скончался от отравления угарным газом, второй - доставлен в столичную больнице, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила Иванова. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего. По данным столичной прокуратуры, причины возгорания установят по результатам пожарно-технической проверки.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы

СК завел уголовное дело после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка, надышавшегося угарным газом в результате возгорания квартиры жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 12 февраля 2024 года произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Верхние Поля в городе Москве. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один ребенок скончался от отравления угарным газом, второй - доставлен в столичную больнице, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила Иванова.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего. По данным столичной прокуратуры, причины возгорания установят по результатам пожарно-технической проверки.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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