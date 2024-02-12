Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/delo-1926906578.html
В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков
В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков - РИА Новости, 12.02.2024
В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков
В Тюмени по информации о нападении на подростков возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали трое юношей в возрасте 15 и 17 лет, сообщает СУСК по Тюменской... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:18
2024-02-12T17:18
происшествия
тюменская область
россия
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. В Тюмени по информации о нападении на подростков возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали трое юношей в возрасте 15 и 17 лет, сообщает СУСК по Тюменской области. По версии следствия, 19 и 20 января этого года трое подростков в общественных местах Тюмени избили двух других молодых людей. Ранее информацию об этом с видеозаписью побоев опубликовали местные паблики. Также сообщалось, что полиция установила личности нападавших: двое учатся в той же школе, что и один из потерпевших. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). &lt;…&gt; Выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов", – указано в релизе СУСК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
тюменская область
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Россия, Тюмень
В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков

В Тюмени возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения двоих подростков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. В Тюмени по информации о нападении на подростков возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали трое юношей в возрасте 15 и 17 лет, сообщает СУСК по Тюменской области.
По версии следствия, 19 и 20 января этого года трое подростков в общественных местах Тюмени избили двух других молодых людей. Ранее информацию об этом с видеозаписью побоев опубликовали местные паблики. Также сообщалось, что полиция установила личности нападавших: двое учатся в той же школе, что и один из потерпевших.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). <…> Выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов", – указано в релизе СУСК.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря 2023, 10:45
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала