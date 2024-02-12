https://ria.ru/20240212/delo-1926906578.html

В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков

В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков - РИА Новости, 12.02.2024

В Тюмени возбудили дело о хулиганстве после избиения подростков

В Тюмени по информации о нападении на подростков возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали трое юношей в возрасте 15 и 17 лет, сообщает СУСК по Тюменской... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:18

2024-02-12T17:18

2024-02-12T17:18

происшествия

тюменская область

россия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. В Тюмени по информации о нападении на подростков возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали трое юношей в возрасте 15 и 17 лет, сообщает СУСК по Тюменской области. По версии следствия, 19 и 20 января этого года трое подростков в общественных местах Тюмени избили двух других молодых людей. Ранее информацию об этом с видеозаписью побоев опубликовали местные паблики. Также сообщалось, что полиция установила личности нападавших: двое учатся в той же школе, что и один из потерпевших. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). <…> Выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов", – указано в релизе СУСК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, тюменская область, россия, тюмень