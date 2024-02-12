https://ria.ru/20240212/delo-1926850348.html
В Киеве потребовали от Варшавы возбудить дело после инцидента с зерном
В Киеве потребовали от Варшавы возбудить дело после инцидента с зерном - РИА Новости, 12.02.2024
В Киеве потребовали от Варшавы возбудить дело после инцидента с зерном
Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил в понедельник, что посольство обратилось в польскую полицию после инцидента на границе, когда польские фермеры... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:23
2024-02-12T14:23
2024-02-12T14:23
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926748307_0:428:675:808_1920x0_80_0_0_f3eebf2c0bb92e6d30f906fd022a1b41.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил в понедельник, что посольство обратилось в польскую полицию после инцидента на границе, когда польские фермеры высыпали из украинских грузовиков зерно, дипмиссия требует найти и наказать виновных. Ранее активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер сообщил, что протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". "После получения информации о рассыпанном польскими фермерами зерне … посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. Польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры", - написал Зварич на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что Киев требует "найти и привлечь виновных к ответственности". "Польские органы власти должны были бы решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", - добавил Зварыч. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240212/otnosheniya-1926780350.html
https://ria.ru/20240210/nenavist-1926526230.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926748307_0:365:675:871_1920x0_80_0_0_067dc44911e013e9b322bb760af4dc82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
В Киеве потребовали от Варшавы возбудить дело после инцидента с зерном
Украина потребовала от Польши возбудить дело после инцидента с зерном на границе
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил в понедельник, что посольство обратилось в польскую полицию после инцидента на границе, когда польские фермеры высыпали из украинских грузовиков зерно, дипмиссия требует найти и наказать виновных.
Ранее активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер сообщил, что протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
В Госдуме вспомнили Гоголя, комментируя отношения Польши и Украины
"После получения информации о рассыпанном польскими фермерами зерне … посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. Польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры", - написал Зварич на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что Киев требует "найти и привлечь виновных к ответственности".
«
"Польские органы власти должны были бы решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", - добавил Зварыч.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы
. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС
с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе
.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше