https://ria.ru/20240212/delo-1926846527.html
В Липецкой области завели дело после смерти школьницы с менингитом
В Липецкой области завели дело после смерти школьницы с менингитом - РИА Новости, 12.02.2024
В Липецкой области завели дело после смерти школьницы с менингитом
Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после смерти школьницы с менингитом в Данкове Липецкой области в пятницу, сообщили в СУСК России по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:09
2024-02-12T14:09
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ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после смерти школьницы с менингитом в Данкове Липецкой области в пятницу, сообщили в СУСК России по региону. Одиннадцатилетняя учащаяся данковского лицея №6 Липецкой области скончалась от менингита в пятницу, девятого февраля. Ещё двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали в областную инфекционную больницу. В школе приостановили занятия, там обрабатывают помещения и дезинфицируют воздух рециркуляторами. "Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летней школьницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей", — сообщили в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области. Следователи выяснили, что родители доставили ребёнка в больницу с признаками инфекции. Её госпитализировали в состоянии средней тяжести и оказали медицинскую помощь. Однако, несмотря не это, девочка скончалась от инфекционно-токсического шока. "С целью выяснения причины смерти школьницы изымается медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в том числе для установления наличия причинно-следственной связи между действиями медперсонала и смертью ребенка", — добавили в СУСК.
https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925792197.html
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происшествия, липецкая область, россия, данков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Россия, Данков, Следственный комитет России (СК РФ)
В Липецкой области завели дело после смерти школьницы с менингитом
СК: в Липецкой области завели дело после смерти школьницы с менингитом
ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости.
Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после смерти школьницы с менингитом в Данкове Липецкой области в пятницу, сообщили в СУСК России по региону
.
Одиннадцатилетняя учащаяся данковского лицея №6 Липецкой области скончалась от менингита в пятницу, девятого февраля. Ещё двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали в областную инфекционную больницу. В школе приостановили занятия, там обрабатывают помещения и дезинфицируют воздух рециркуляторами.
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"Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК
России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летней школьницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей", — сообщили в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области.
Следователи выяснили, что родители доставили ребёнка в больницу с признаками инфекции. Её госпитализировали в состоянии средней тяжести и оказали медицинскую помощь. Однако, несмотря не это, девочка скончалась от инфекционно-токсического шока.
"С целью выяснения причины смерти школьницы изымается медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в том числе для установления наличия причинно-следственной связи между действиями медперсонала и смертью ребенка", — добавили в СУСК.
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