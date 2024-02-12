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В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы

В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы - РИА Новости, 12.02.2024

В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы

Дебошир опоздал на рейс и пытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы в аэропорту "Шереметьево", полиция задержала нарушителя и выяснила, что он... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:34

2024-02-12T15:34

2024-02-12T16:01

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

новости - туризм

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дебошир опоздал на рейс и пытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы в аэропорту "Шереметьево", полиция задержала нарушителя и выяснила, что он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным полиции, в "Шереметьево" работник одной из авиакомпаний сообщил, что к ним в офис прибыл пассажир с требованием вернуть деньги и багаж из-за опоздания на рейс. "Пассажиру были разъяснены правила авиакомпании и сообщено, что по данной причине возврат денежных средств не предусмотрен. После чего мужчина разбил стекло авиакассы. Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" уроженца Перми 1978 года рождения", - рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что дебошир признал вину, полицейские проводят проверку. "Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти", - добавили в транспортной полиции.

https://ria.ru/20240205/passazhir-1925531246.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), новости - туризм