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В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы - РИА Новости, 12.02.2024
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15:34 12.02.2024 (обновлено: 16:01 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/debosh-1926873728.html
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы - РИА Новости, 12.02.2024
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы
Дебошир опоздал на рейс и пытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы в аэропорту "Шереметьево", полиция задержала нарушителя и выяснила, что он... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:34
2024-02-12T16:01
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дебошир опоздал на рейс и пытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы в аэропорту "Шереметьево", полиция задержала нарушителя и выяснила, что он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным полиции, в "Шереметьево" работник одной из авиакомпаний сообщил, что к ним в офис прибыл пассажир с требованием вернуть деньги и багаж из-за опоздания на рейс. "Пассажиру были разъяснены правила авиакомпании и сообщено, что по данной причине возврат денежных средств не предусмотрен. После чего мужчина разбил стекло авиакассы. Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" уроженца Перми 1978 года рождения", - рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что дебошир признал вину, полицейские проводят проверку. "Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти", - добавили в транспортной полиции.
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), новости - туризм
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Новости - Туризм
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы

В Шереметьево ранее судимый мужчина, опоздав на рейс, разбил стекло авиакассы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дебошир опоздал на рейс и пытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы в аэропорту "Шереметьево", полиция задержала нарушителя и выяснила, что он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
По данным полиции, в "Шереметьево" работник одной из авиакомпаний сообщил, что к ним в офис прибыл пассажир с требованием вернуть деньги и багаж из-за опоздания на рейс. "Пассажиру были разъяснены правила авиакомпании и сообщено, что по данной причине возврат денежных средств не предусмотрен. После чего мужчина разбил стекло авиакассы. Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" уроженца Перми 1978 года рождения", - рассказали в МВД.
В ведомстве отметили, что дебошир признал вину, полицейские проводят проверку. "Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти", - добавили в транспортной полиции.
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