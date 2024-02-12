https://ria.ru/20240212/debosh-1926873728.html
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы - РИА Новости, 12.02.2024
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы
Дебошир опоздал на рейс и пытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы в аэропорту "Шереметьево", полиция задержала нарушителя и выяснила, что он... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:34
2024-02-12T15:34
2024-02-12T16:01
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дебошир опоздал на рейс и пытался вернуть деньги с багажом, разбив стекло авиакассы в аэропорту "Шереметьево", полиция задержала нарушителя и выяснила, что он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным полиции, в "Шереметьево" работник одной из авиакомпаний сообщил, что к ним в офис прибыл пассажир с требованием вернуть деньги и багаж из-за опоздания на рейс. "Пассажиру были разъяснены правила авиакомпании и сообщено, что по данной причине возврат денежных средств не предусмотрен. После чего мужчина разбил стекло авиакассы. Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" уроженца Перми 1978 года рождения", - рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что дебошир признал вину, полицейские проводят проверку. "Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти", - добавили в транспортной полиции.
https://ria.ru/20240205/passazhir-1925531246.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a463fd047d459205175a9b617569ba66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), новости - туризм
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Новости - Туризм
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы
В Шереметьево ранее судимый мужчина, опоздав на рейс, разбил стекло авиакассы