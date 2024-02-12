https://ria.ru/20240212/chekhiya-1926946266.html

МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 12.02.2024

МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:51

2024-02-12T19:51

2024-02-12T22:52

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ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии, который был введен после начала военных действий на Украине на период до конца марта этого года, сообщило агентство ЧТК. "В связи с продолжающимся военным конфликтом на Украине МИД Чехии предложил правительству продолжить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам России и Белоруссии, за исключением гуманитарных случаев. Нынешний запрет был введен сразу после 24 февраля 2022 года и действует до 31 марта нынешнего года. При этом дипведомство предложило выдать новое распоряжение о запрете на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан РФ и Белоруссии без ограничения срока его действия", - говорится в сообщении агентства. Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что они не подлежат рассмотрению. С 2023 года запрет распространяется и на тех граждан России и Белоруссии, которые одновременно являются гражданами другой страны. Иностранцы, у которых уже есть вид на жительство в Чехии, под действие постановления не попадают. Положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Евросоюза, которого он сопровождает или за которым следует. Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы, разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чехии и этот интерес подтвержден МИД республики. Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. От запрета также освобождаются те граждане Белоруссии, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чехией, Евросоюзом или международными организациями.

https://ria.ru/20240123/chekhiya-1922861942.html

https://ria.ru/20231121/chekhiya-1910761668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, белоруссия, россия, санкции в отношении россии