https://ria.ru/20240212/chekhiya-1926946266.html
МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 12.02.2024
МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:51
2024-02-12T19:51
2024-02-12T22:52
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ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии, который был введен после начала военных действий на Украине на период до конца марта этого года, сообщило агентство ЧТК. "В связи с продолжающимся военным конфликтом на Украине МИД Чехии предложил правительству продолжить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам России и Белоруссии, за исключением гуманитарных случаев. Нынешний запрет был введен сразу после 24 февраля 2022 года и действует до 31 марта нынешнего года. При этом дипведомство предложило выдать новое распоряжение о запрете на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан РФ и Белоруссии без ограничения срока его действия", - говорится в сообщении агентства. Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что они не подлежат рассмотрению. С 2023 года запрет распространяется и на тех граждан России и Белоруссии, которые одновременно являются гражданами другой страны. Иностранцы, у которых уже есть вид на жительство в Чехии, под действие постановления не попадают. Положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Евросоюза, которого он сопровождает или за которым следует. Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы, разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чехии и этот интерес подтвержден МИД республики. Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. От запрета также освобождаются те граждане Белоруссии, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чехией, Евросоюзом или международными организациями.
https://ria.ru/20240123/chekhiya-1922861942.html
https://ria.ru/20231121/chekhiya-1910761668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, белоруссия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Чехия, Белоруссия, Россия, Санкции в отношении России
МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
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ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии, который был введен после начала военных действий на Украине на период до конца марта этого года, сообщило агентство ЧТК.
"В связи с продолжающимся военным конфликтом на Украине МИД Чехии предложил правительству продолжить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам России и Белоруссии, за исключением гуманитарных случаев. Нынешний запрет был введен сразу после 24 февраля 2022 года и действует до 31 марта нынешнего года. При этом дипведомство предложило выдать новое распоряжение о запрете на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан РФ и Белоруссии без ограничения срока его действия", - говорится в сообщении агентства.
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Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что они не подлежат рассмотрению. С 2023 года запрет распространяется и на тех граждан России и Белоруссии, которые одновременно являются гражданами другой страны.
Иностранцы, у которых уже есть вид на жительство в Чехии, под действие постановления не попадают. Положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Евросоюза, которого он сопровождает или за которым следует. Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы, разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чехии и этот интерес подтвержден МИД республики.
Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. От запрета также освобождаются те граждане Белоруссии, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чехией, Евросоюзом или международными организациями.
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