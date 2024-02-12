https://ria.ru/20240212/bucha-1926794636.html

Полянский рассказал, почему Киев не передает список "жертв" в Буче

Полянский рассказал, почему Киев не передает список "жертв" в Буче - РИА Новости, 12.02.2024

Полянский рассказал, почему Киев не передает список "жертв" в Буче

Украина никогда не предоставит список жертв провокации в Буче, так как это изобличит ее авторов в Киеве, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:39

2024-02-12T10:39

2024-02-12T10:41

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Украина никогда не предоставит список жертв провокации в Буче, так как это изобличит ее авторов в Киеве, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его мнению, обнародование списка позволит сверить имена якобы погибших и подорвет украинскую версию о том, что эти люди были убиты российскими войсками при отходе из Бучи."Поэтому списков нам никто не предоставляет. Я более, чем уверен, и не представит никогда, поскольку это просто изобличит авторов этой совершенно очевидной, грязной и низкой провокации", - сказал Полянский.В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, буча, дмитрий полянский, оон