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Полянский: Гутерреш признает, что Киев не передает список "жертв" в Буче - РИА Новости, 12.02.2024
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10:24 12.02.2024 (обновлено: 10:29 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/bucha-1926790759.html
Полянский: Гутерреш признает, что Киев не передает список "жертв" в Буче
Полянский: Гутерреш признает, что Киев не передает список "жертв" в Буче - РИА Новости, 12.02.2024
Полянский: Гутерреш признает, что Киев не передает список "жертв" в Буче
Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, это неудобная тема для ООН, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:24
2024-02-12T10:29
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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, это неудобная тема для ООН, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В конце января, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имена тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.Отвечая на вопрос о том, почему России до сих пор не предоставили список, Полянский сказал: "Для них (для ООН – ред.) это неудобный вопрос. Мне неизвестно, предпринимал ли генсек для этого какие-то усилия, предпринимает ли"."Он сам избегает приводить какие-то детали, он просто подтверждает тот факт, что списков ему никто не передает", - подчеркнул первый зампостпреда.По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи."Даже с умением украинцев проводить такого рода манипуляции и мистификации очень сложно себе представить, как это может быть реализовано. Поэтому списков нам никто не предоставляет", - пояснил Полянский.В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20231025/spisok-1905260436.html
https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html
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в мире, киев, буча, оон
В мире, Киев, Буча, ООН
Полянский: Гутерреш признает, что Киев не передает список "жертв" в Буче

Полянский: Гутерреш подтвердил, что Киев не передает ему список погибших в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, это неудобная тема для ООН, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В конце января, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имена тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В ООН не знают, почему Киев не предоставил России список жертв в Буче
25 октября 2023, 21:48
Отвечая на вопрос о том, почему России до сих пор не предоставили список, Полянский сказал: "Для них (для ООН – ред.) это неудобный вопрос. Мне неизвестно, предпринимал ли генсек для этого какие-то усилия, предпринимает ли".
"Он сам избегает приводить какие-то детали, он просто подтверждает тот факт, что списков ему никто не передает", - подчеркнул первый зампостпреда.
По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
«
"Даже с умением украинцев проводить такого рода манипуляции и мистификации очень сложно себе представить, как это может быть реализовано. Поэтому списков нам никто не предоставляет", - пояснил Полянский.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Французский волонтер рассказал, как стал свидетелем инсценировок в Буче
30 июля 2022, 10:17
 
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