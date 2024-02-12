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"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 12.02.2024 (обновлено: 14:31 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/bpla-1926831853.html
"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами
"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами - РИА Новости, 12.02.2024
"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами
"Ростех" начал готовить операторов беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов по борьбе с дронами, сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:10
2024-02-12T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
ростех
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. "Ростех" начал готовить операторов беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов по борьбе с дронами, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации."Ростех" запустил подготовку специалистов в области беспилотной авиации в учебном центре компании "РТ-Техприемка". В рамках программы повышения квалификации слушателей учат управлять беспилотными летательными аппаратами и анализировать данные, полученные с их использованием. Кроме того, ведется обучение специалистов по борьбе с дронами и инструкторов по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что обучение предусматривают теоретический и практический формат, в том числе предполетную и летную подготовку по индивидуальному графику. "В первый месяц обучения на курсы приняли 50 человек", - уточнили в "Ростехе".Программы ориентированы на специалистов, использующих БПЛА в своей работе: геодезистов, картографов, строителей, энергетиков, специалистов сельского хозяйства и нефтегазовой сферы, видеооператоров, фотографов, экологов, агрономов, работников лесничеств, инженеров, сотрудников служб безопасности. Основные требования для поступающих – наличие среднего специального или высшего образования, длительность обучения зависит от выбранной программы и составляет от 30 до 165 часов."Ростех" выпускает широкую линейку беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Supercam 350", "Скат 350М", ударные беспилотники "Куб" и другие. Также предприятия корпорация производят комплексы противодействия дронам, например, комплекс всенаправленного действия "Купол", линейку автоматизированных комплексов подавления БПЛА "Серп", противодронные ружья "Пищаль-Про" и так далее.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, технологии, ростех, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Ростех, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами

"Ростех" запустил программу подготовки специалистов по борьбе с беспилотниками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. "Ростех" начал готовить операторов беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов по борьбе с дронами, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации.
"Ростех" запустил подготовку специалистов в области беспилотной авиации в учебном центре компании "РТ-Техприемка". В рамках программы повышения квалификации слушателей учат управлять беспилотными летательными аппаратами и анализировать данные, полученные с их использованием. Кроме того, ведется обучение специалистов по борьбе с дронами и инструкторов по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что обучение предусматривают теоретический и практический формат, в том числе предполетную и летную подготовку по индивидуальному графику. "В первый месяц обучения на курсы приняли 50 человек", - уточнили в "Ростехе".
Программы ориентированы на специалистов, использующих БПЛА в своей работе: геодезистов, картографов, строителей, энергетиков, специалистов сельского хозяйства и нефтегазовой сферы, видеооператоров, фотографов, экологов, агрономов, работников лесничеств, инженеров, сотрудников служб безопасности. Основные требования для поступающих – наличие среднего специального или высшего образования, длительность обучения зависит от выбранной программы и составляет от 30 до 165 часов.
"Ростех" выпускает широкую линейку беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Supercam 350", "Скат 350М", ударные беспилотники "Куб" и другие. Также предприятия корпорация производят комплексы противодействия дронам, например, комплекс всенаправленного действия "Купол", линейку автоматизированных комплексов подавления БПЛА "Серп", противодронные ружья "Пищаль-Про" и так далее.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРостехСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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