https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html

Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 12.02.2024

Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:25

2024-02-12T14:25

2024-02-12T14:54

безопасность

норвежское море

россия

воздушно-космические силы россии

арктика

ту-95мс

ту-95

су-35с

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что истребительное сопровождение Ту-95 обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - отметили в министерстве. Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

https://ria.ru/20240210/polet-1926552129.html

норвежское море

россия

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Полет ракетоносцев Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны России. 2024-02-12T14:25 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, норвежское море, россия, воздушно-космические силы россии, арктика, ту-95мс, ту-95, су-35с