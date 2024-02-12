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Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 12.02.2024
Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:25
2024-02-12T14:25
2024-02-12T14:54
безопасность
норвежское море
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что истребительное сопровождение Ту-95 обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - отметили в министерстве. Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
https://ria.ru/20240210/polet-1926552129.html
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Полет ракетоносцев Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны России.
2024-02-12T14:25
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безопасность, норвежское море, россия, воздушно-космические силы россии, арктика, ту-95мс, ту-95, су-35с
Безопасность, Норвежское море, Россия, Воздушно-космические силы России, Арктика, Ту-95МС, Ту-95, Су-35С
Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
МО РФ: бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Баренцевым и Норвежским морями