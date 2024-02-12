https://ria.ru/20240212/blinken-1926770732.html

Глава Киргизии призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики

Глава Киргизии призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики - РИА Новости, 12.02.2024

Глава Киргизии призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не вмешиваться во внутренние дела республики, следует из письма, текст которого... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:05

2024-02-12T07:05

2024-02-12T10:29

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БИШКЕК, 12 фев — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не вмешиваться во внутренние дела республики, следует из письма, текст которого опубликовал в соцсетях пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов. Это ответ на послание Блинкена, в котором тот выразил обеспокоенность по поводу так называемого "закона об иноагентах", который сейчас рассматривает парламент Киргизии. "Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства", — говорится в послании Жапарова. Киргизский лидер отметил, что обсуждаемый законопроект не противоречит международным нормам и его концепция близка к концепции закона о регистрации иностранных агентов (Foreign AgentsRegistration Act, FARA), действующего в США с 1938 года. По словам Жапарова, в Киргизии насчитывается более десяти тысяч неправительственных организаций, большинство из них работают достойно и честно и только некоторые приняли новый закон в штыки. "Законопроекты вызвали бурю негодования со стороны ряда СМИ и НПО, финансируемых за счет средств налогоплательщиков государств — членов Евросоюза и США, поскольку они опасаются выхода из тени и реального налогового контроля со стороны государства", — подчеркнул президент Киргизии. Он предположил, что опасения Блинкена связаны с тем, что тот опирается на недостоверную информацию."Лишь небольшая по численности, но очень громогласная группа этих структур, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители являются источником недостоверной информации для своих грантодателей <…> За последние три десятилетия в нашей стране появилась "прослойка" неправительственных/некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа (в кыргызском обществе их называют "грантоедами"), руководители которых превратили их на самом деле в "семейные предприятия", занимающиеся "распиливанием" денег, поступающих от иностранных спонсоров", — объяснил Жапаров.Президент добавил, что Киргизия готова поделится с США всей необходимой информацией о действиях таких организаций, и предложил провести аудит использования финансовых средств НКО, которые финансируются американскими правительственными организациями. "Я надеюсь, что вы, уважаемый господин государственный секретарь, основываясь на моих вышеотмеченных разъяснениях и гарантиях, сможете развеять опасения "некоторых американских партнеров по реализации", чтобы они и дальше продолжали свою деятельность в Кыргызской Республике", — написал Жапаров. В заключение он пригласил Блинкена посетить Бишкек и воочию убедиться в том, что права и свободы человека находятся под надежной защитой конституции и законов Киргизии."Уверен, что в Кыргызстане вы всегда найдете надежных друзей. Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", — призвал Жапаров. Поправки к закону "О некоммерческих организациях" предусматривают введение в Киргизии статуса "иностранный представитель" для организаций, финансируемых из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность.

https://ria.ru/20240119/kirgiziya-1922389972.html

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в мире, киргизия, сша, энтони блинкен, садыр жапаров, бишкек