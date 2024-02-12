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Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов

Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов - РИА Новости, 12.02.2024

Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов

Цена на биткоин увеличилась на более чем на три процента впервые с декабря 2021 года, превысив отметку в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:14

2024-02-12T21:14

2024-02-12T21:59

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Цена на биткоин увеличилась на более чем на три процента впервые с декабря 2021 года, превысив отметку в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance эта криптовалюта по состоянию на 20.25 мск увеличилась в стоимости на 3,37 процента за сутки — до 49 928 долларов. Минутами ранее показатель достигал 50 080 долларов — впервые с 28 декабря 2021 года. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена на биткоин поднялась на 3,44 процента — в среднем до 49 981 доллара. Динамика также указывается за сутки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, криптовалюта, биткоин