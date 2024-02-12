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Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов - РИА Новости, 12.02.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
21:14 12.02.2024 (обновлено: 21:59 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/bitkoin-1926958426.html
Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов
Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов - РИА Новости, 12.02.2024
Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов
Цена на биткоин увеличилась на более чем на три процента впервые с декабря 2021 года, превысив отметку в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:14
2024-02-12T21:59
экономика
криптовалюта
биткоин
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Цена на биткоин увеличилась на более чем на три процента впервые с декабря 2021 года, превысив отметку в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance эта криптовалюта по состоянию на 20.25 мск увеличилась в стоимости на 3,37 процента за сутки — до 49 928 долларов. Минутами ранее показатель достигал 50 080 долларов — впервые с 28 декабря 2021 года. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена на биткоин поднялась на 3,44 процента — в среднем до 49 981 доллара. Динамика также указывается за сутки.
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экономика, криптовалюта, биткоин
Экономика, Криптовалюта, Биткоин, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на биткоин превысила 50 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с конца декабря 2021 года превысила 50 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Цена на биткоин увеличилась на более чем на три процента впервые с декабря 2021 года, превысив отметку в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На бирже Binance эта криптовалюта по состоянию на 20.25 мск увеличилась в стоимости на 3,37 процента за сутки — до 49 928 долларов. Минутами ранее показатель достигал 50 080 долларов — впервые с 28 декабря 2021 года.
По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена на биткоин поднялась на 3,44 процента — в среднем до 49 981 доллара. Динамика также указывается за сутки.
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