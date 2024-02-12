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Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США

Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США - РИА Новости, 12.02.2024

Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США

Шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики, сообщает издание Newsweek со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:31

2024-02-12T17:31

2024-02-12T17:31

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джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики, сообщает издание Newsweek со ссылкой на аналитиков. "Наш анализ показывает, что поддержка Байдена среди американцев значительно ослабла в последние три месяца. От него отвернулись избиратели в различных электоральных группах", — цитирует издание доклад организации TIPP Insights. Они отмечают, что "шансы на возвращение Байдена в Белый дом в лучшем случае невелики". Как сообщает издание, эти же аналитики достаточно точно предсказали исход предыдущих выборов президента США. Теперь же они информируют об отрицательной динамике поддержки Байдена во многих демографических группах, говорится в сообщении. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент США Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.

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сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша, в мире