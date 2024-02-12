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Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США - РИА Новости, 12.02.2024
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17:31 12.02.2024
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Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США
Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США - РИА Новости, 12.02.2024
Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США
Шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики, сообщает издание Newsweek со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:31
2024-02-12T17:31
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики, сообщает издание Newsweek со ссылкой на аналитиков. "Наш анализ показывает, что поддержка Байдена среди американцев значительно ослабла в последние три месяца. От него отвернулись избиратели в различных электоральных группах", — цитирует издание доклад организации TIPP Insights. Они отмечают, что "шансы на возвращение Байдена в Белый дом в лучшем случае невелики". Как сообщает издание, эти же аналитики достаточно точно предсказали исход предыдущих выборов президента США. Теперь же они информируют об отрицательной динамике поддержки Байдена во многих демографических группах, говорится в сообщении. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент США Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
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сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США, В мире
Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на пост президента США

Newsweek: эксперты сочли шансы на переизбрание Байдена невысокими

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики, сообщает издание Newsweek со ссылкой на аналитиков.
"Наш анализ показывает, что поддержка Байдена среди американцев значительно ослабла в последние три месяца. От него отвернулись избиратели в различных электоральных группах", — цитирует издание доклад организации TIPP Insights.
Они отмечают, что "шансы на возвращение Байдена в Белый дом в лучшем случае невелики".
Как сообщает издание, эти же аналитики достаточно точно предсказали исход предыдущих выборов президента США. Теперь же они информируют об отрицательной динамике поддержки Байдена во многих демографических группах, говорится в сообщении.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент США Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
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