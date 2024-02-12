https://ria.ru/20240212/biden-1926898662.html
СМИ: Байден неоднократно называл Нетаньяху уродом
СМИ: Байден неоднократно называл Нетаньяху уродом - РИА Новости, 12.02.2024
СМИ: Байден неоднократно называл Нетаньяху уродом
Президент США Джо Байден в частных разговорах неоднократно называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уродом, сообщил NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:44
2024-02-12T16:44
2024-02-12T18:09
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден в частных разговорах неоднократно называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уродом, сообщил NBC News со ссылкой на источники. "В последние недели Байден в частных разговорах отзывался о Нетаньяху, с которым он знаком не один десяток лет, с удивительной откровенностью. <...> Он презрительно отзывался о Нетаньяху как об "этом типе", <...> последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом", — утверждает телеканал со ссылкой на трех человек, непосредственно знакомых с комментариями американского президента. Официальный представитель Совета национальной безопасности США, в свою очередь, заявил, что между двумя лидерами за несколько десятков лет знакомства сложились уважительные отношения, которые сохраняются и в публичной, и в частной сферах.Предполагаемые разногласия между Байденом и Нетаньяху возникли на фоне сообщений об ударах Армии обороны Израиля по объектам в Рафахе на юге сектора Газа.По заявлению Белого дома, президент США в разговоре с премьером Израиля подчеркнул, что операцию нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц.Телефонный разговор стал первым после недавнего заявления Байдена о "чрезмерной" реакции на атаку ХАМАС. В пресс-релизе Белого дома эта тема не затрагивается.Нетаньяху в воскресных комментариях американскому телевидению сказал, что не понял слова главы США, а действия Израиля считает соответствующими уровню угрозы.О том, что Байден нецензурно выругался в адрес Нетаньяху, также сообщало издание Politico. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного. Газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.
https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html
https://ria.ru/20240209/bayden-1926322721.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, оон, джо байден, россия
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Джо Байден, Россия
СМИ: Байден неоднократно называл Нетаньяху уродом
NBC News: Байден неоднократно называл Нетаньяху уродом в частных разговорах
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Президент США Джо Байден в частных разговорах неоднократно называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уродом, сообщил NBC News
со ссылкой на источники.
"В последние недели Байден в частных разговорах отзывался о Нетаньяху, с которым он знаком не один десяток лет, с удивительной откровенностью. <...> Он презрительно отзывался о Нетаньяху как об "этом типе", <...> последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом", — утверждает телеканал со ссылкой на трех человек, непосредственно знакомых с комментариями американского президента.
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Официальный представитель Совета национальной безопасности США, в свою очередь, заявил, что между двумя лидерами за несколько десятков лет знакомства сложились уважительные отношения, которые сохраняются и в публичной, и в частной сферах.
Предполагаемые разногласия между Байденом и Нетаньяху возникли на фоне сообщений об ударах Армии обороны Израиля по объектам в Рафахе
на юге сектора Газа.
По заявлению Белого дома, президент США в разговоре с премьером Израиля подчеркнул, что операцию нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц.
Телефонный разговор стал первым после недавнего заявления Байдена о "чрезмерной" реакции на атаку ХАМАС
. В пресс-релизе Белого дома эта тема не затрагивается.
Байден парировал критику своей памяти и назвал Нетаньяху чужим именем
Нетаньяху в воскресных комментариях американскому телевидению сказал, что не понял слова главы США, а действия Израиля считает соответствующими уровню угрозы.
О том, что Байден нецензурно выругался в адрес Нетаньяху, также сообщало издание Politico
. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного.
Газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.
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