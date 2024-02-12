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Молдавия раскрыла детали о найденных у границы с Украиной обломках БПЛА
Молдавия раскрыла детали о найденных у границы с Украиной обломках БПЛА - РИА Новости, 12.02.2024
Молдавия раскрыла детали о найденных у границы с Украиной обломках БПЛА
Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил, что боевая часть беспилотника, обломки которого были найдены на юге республики у границы с Украиной,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:15
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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил, что боевая часть беспилотника, обломки которого были найдены на юге республики у границы с Украиной, обезврежена в условиях максимальной безопасности. Ранее в понедельник в полиции сообщали, что на месте обнаружения обломков беспилотника саперы нашли его боевую часть, которая содержит около 50 килограммов взрывчатого вещества. "Полицейские обеспечили детонацию обнаруженного заряда взрывчатого вещества в условиях максимальной безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской полиции. Минобороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
Молдавия раскрыла детали о найденных у границы с Украиной обломках БПЛА
Молдавская полиция: боевую часть дрона, найденную среди обломков, обезвредили
КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости.
Генеральный инспекторат полиции
Молдавии заявил, что боевая часть беспилотника, обломки которого были найдены на юге республики у границы с Украиной, обезврежена в условиях максимальной безопасности.
Ранее в понедельник в полиции сообщали, что на месте обнаружения обломков беспилотника саперы нашли его боевую часть, которая содержит около 50 килограммов взрывчатого вещества.
"Полицейские обеспечили детонацию обнаруженного заряда взрывчатого вещества в условиях максимальной безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской полиции.
Минобороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.
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