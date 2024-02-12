https://ria.ru/20240212/bayden-1926782202.html

Опрос: большинство американцев назвали Байдена старым для еще одного срока

Опрос: большинство американцев назвали Байдена старым для еще одного срока - РИА Новости, 12.02.2024

Опрос: большинство американцев назвали Байдена старым для еще одного срока

Более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:33

2024-02-12T09:33

2024-02-12T09:34

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джо байден

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos. По данным опроса, 59% респондентов критически относятся к возрасту как Байдена, так и экс-президента Дональда Трампа. А 27% опрошенных полагают, что только Байден слишком стар для того, чтобы еще раз занять пост президента. При этом подобного мнения только о Трампе придерживаются лишь 3%. Порядка 11% опрошенных же не согласны с мнением о том, что Байден и Трамп слишком стары для очередного президентского срока. Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта. Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240212/ugroza-1926765947.html

https://ria.ru/20240210/bayden-1926595222.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп