https://ria.ru/20240212/bali-1926907155.html

Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали

Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали - РИА Новости, 12.02.2024

Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:22

2024-02-12T18:22

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля, нужен не для "фильтрации" неплатежеспособных туристов, а для поддержки усилий по очищению Бали. "Цель этого сбора – не фильтрация, а улучшение управления отходами, чтобы сделать (Бали – ред.) более устойчивым", – приводит слова Уно индонезийский портал Okezone. Министр также призвал власти Бали обратить внимание на то, что количество посещений иностранными туристами Таиланда и Вьетнама превысило количество тех, кто выбрал Индонезию в качестве направления для путешествия. По словам Уно, индонезийским чиновникам в сфере туризма нужно быть "осторожнее", чтобы по-прежнему иметь возможность конкурировать за иностранных туристов.Власти Бали официально начнут собирать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составит 150 тысяч индонезийских рупий или 10 долларов.

https://ria.ru/20240209/bali-1926385703.html

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