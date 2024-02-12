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Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали - РИА Новости, 12.02.2024
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Туризм
 
18:22 12.02.2024 (обновлено: 18:23 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/bali-1926907155.html
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали - РИА Новости, 12.02.2024
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:22
2024-02-12T18:23
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
бали
индонезия
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отдых на море
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля, нужен не для "фильтрации" неплатежеспособных туристов, а для поддержки усилий по очищению Бали. "Цель этого сбора – не фильтрация, а улучшение управления отходами, чтобы сделать (Бали – ред.) более устойчивым", – приводит слова Уно индонезийский портал Okezone. Министр также призвал власти Бали обратить внимание на то, что количество посещений иностранными туристами Таиланда и Вьетнама превысило количество тех, кто выбрал Индонезию в качестве направления для путешествия. По словам Уно, индонезийским чиновникам в сфере туризма нужно быть "осторожнее", чтобы по-прежнему иметь возможность конкурировать за иностранных туристов.Власти Бали официально начнут собирать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составит 150 тысяч индонезийских рупий или 10 долларов.
https://ria.ru/20240209/bali-1926385703.html
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туризм, новости - туризм, туристы, бали, индонезия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Бали, Индонезия, куда можно лететь, Отдых на море
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали

Министр: туристов на Бали не будут "фильтровать" при помощи нового налога

© Depositphotos.com / YuliyaKirayonakBOСерфингистка на Бали
Серфингистка на Бали - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Depositphotos.com / YuliyaKirayonakBO
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля, нужен не для "фильтрации" неплатежеспособных туристов, а для поддержки усилий по очищению Бали.
"Цель этого сбора – не фильтрация, а улучшение управления отходами, чтобы сделать (Бали – ред.) более устойчивым", – приводит слова Уно индонезийский портал Okezone.
Министр также призвал власти Бали обратить внимание на то, что количество посещений иностранными туристами Таиланда и Вьетнама превысило количество тех, кто выбрал Индонезию в качестве направления для путешествия. По словам Уно, индонезийским чиновникам в сфере туризма нужно быть "осторожнее", чтобы по-прежнему иметь возможность конкурировать за иностранных туристов.
Власти Бали официально начнут собирать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составит 150 тысяч индонезийских рупий или 10 долларов.
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
На Бали ввели налог для туристов
9 февраля, 12:12
 
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