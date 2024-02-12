https://ria.ru/20240212/bali-1926907155.html
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали - РИА Новости, 12.02.2024
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:22
2024-02-12T18:22
2024-02-12T18:23
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля, нужен не для "фильтрации" неплатежеспособных туристов, а для поддержки усилий по очищению Бали. "Цель этого сбора – не фильтрация, а улучшение управления отходами, чтобы сделать (Бали – ред.) более устойчивым", – приводит слова Уно индонезийский портал Okezone. Министр также призвал власти Бали обратить внимание на то, что количество посещений иностранными туристами Таиланда и Вьетнама превысило количество тех, кто выбрал Индонезию в качестве направления для путешествия. По словам Уно, индонезийским чиновникам в сфере туризма нужно быть "осторожнее", чтобы по-прежнему иметь возможность конкурировать за иностранных туристов.Власти Бали официально начнут собирать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составит 150 тысяч индонезийских рупий или 10 долларов.
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туризм, новости - туризм, туристы, бали, индонезия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Бали, Индонезия, куда можно лететь, Отдых на море
Министр рассказал о новом налоге для туристов на Бали
Министр: туристов на Бали не будут "фильтровать" при помощи нового налога
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что новый туристический сбор, который власти курортного острова Бали введут 14 февраля, нужен не для "фильтрации" неплатежеспособных туристов, а для поддержки усилий по очищению Бали.
"Цель этого сбора – не фильтрация, а улучшение управления отходами, чтобы сделать (Бали – ред.) более устойчивым", – приводит слова Уно индонезийский портал Okezone.
Министр также призвал власти Бали обратить внимание на то, что количество посещений иностранными туристами Таиланда
и Вьетнама
превысило количество тех, кто выбрал Индонезию в качестве направления для путешествия. По словам Уно, индонезийским чиновникам в сфере туризма нужно быть "осторожнее", чтобы по-прежнему иметь возможность конкурировать за иностранных туристов.
Власти Бали официально начнут собирать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составит 150 тысяч индонезийских рупий или 10 долларов.
На Бали ввели налог для туристов