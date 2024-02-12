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"Автотор" начал выпуск автомобилей под брендом Ambertruck - РИА Новости, 12.02.2024
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17:25 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/avtotor-1926908676.html
"Автотор" начал выпуск автомобилей под брендом Ambertruck
"Автотор" начал выпуск автомобилей под брендом Ambertruck - РИА Новости, 12.02.2024
"Автотор" начал выпуск автомобилей под брендом Ambertruck
Калининградский "Автотор" начал производство четырёх моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом Ambertruck, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:25
2024-02-12T17:25
авто
автотор
калининградская область
калининград
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство четырёх моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом Ambertruck, говорится в сообщении компании. "Автотор" представляет новую торговую марку для линейки коммерческих автомобилей… Наименование на латинице - AMBERTRUCK. Наименование на кириллице - АМБЕРТРАК. Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании - АМБЕР (от англ. amber – янтарь). Янтарь – один из символов Калининградской области, издревле являлся источником творческих сил, веры и оптимизма, помогающий преуспеть в делах и реализовать намеченные планы", - отмечается в сообщении. "На конвейере завода начали производить одновременно 4 модели нового бренда", - добавили в "Автоторе". Речь идёт о трёх грузовых автомобилях полной массой 12 тонн, 3,5 тонн, модели на 9,4 и 5 тонн, а также пикапе (2,8 тонн). Отмечается, что модели марки Ambertruck адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства. Создана сеть дилерских предприятий и продолжается работа по ее расширению. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
https://ria.ru/20240202/avtotor-1924939627.html
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Авто, Автотор, Калининградская область, Калининград
"Автотор" начал выпуск автомобилей под брендом Ambertruck

"Автотор" начал выпуск четырех моделей LCV под собственным брендом Ambertruck

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочий на площадке завода "Автотор" в Калининградской области
Рабочий на площадке завода Автотор в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Рабочий на площадке завода "Автотор" в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство четырёх моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом Ambertruck, говорится в сообщении компании.
"Автотор" представляет новую торговую марку для линейки коммерческих автомобилей… Наименование на латинице - AMBERTRUCK. Наименование на кириллице - АМБЕРТРАК. Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании - АМБЕР (от англ. amber – янтарь). Янтарь – один из символов Калининградской области, издревле являлся источником творческих сил, веры и оптимизма, помогающий преуспеть в делах и реализовать намеченные планы", - отмечается в сообщении.
«
"На конвейере завода начали производить одновременно 4 модели нового бренда", - добавили в "Автоторе".
Речь идёт о трёх грузовых автомобилях полной массой 12 тонн, 3,5 тонн, модели на 9,4 и 5 тонн, а также пикапе (2,8 тонн).
Отмечается, что модели марки Ambertruck адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства. Создана сеть дилерских предприятий и продолжается работа по ее расширению.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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