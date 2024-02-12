https://ria.ru/20240212/avianosets-1926970483.html

Британский авианосец отбыл на натовские учения после задержки

Британский авианосец отбыл на натовские учения после задержки - РИА Новости, 12.02.2024

Британский авианосец отбыл на натовские учения после задержки

Британский авианосец HMS Prince of Wales, отправление которого на учения НАТО Steadfast Defender до этого отложили, все же отбыл к месту маневров в сторону... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T23:44

2024-02-12T23:44

2024-02-12T23:44

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Британский авианосец HMS Prince of Wales, отправление которого на учения НАТО Steadfast Defender до этого отложили, все же отбыл к месту маневров в сторону Норвегии, заявили ВМС Великобритании. В воскресенье газета Telegraph сообщила, что отправление авианосца на учения отложили в последний момент по неизвестным причинам. "Крупнейший британский военный корабль сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную тактическую группу в одних из самых важных военных учений в поколении", - говорится в заявлении. До этого предполагалось, что в учениях будет участвовать введенный в эксплуатацию в 2017 году авианосец Queen Elizabeth, но у него обнаружились технические проблемы и его заменили на Prince of Wales. Отмечается, что подготовить авианосец к отплытию удалось за неделю. Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военных. Места учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240202/nato-1924985797.html

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