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В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 12.02.2024
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20:04 12.02.2024 (обновлено: 20:16 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/avariya-1926948164.html
В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом
В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 12.02.2024
В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом
Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:04
2024-02-12T20:16
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
южно-уральская железная дорога
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, при выезде с 7-го железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336."В результате столкновения никто не пострадал. Причины происшествия и последствия устанавливаются… По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.По данным ЮУЖД, инцидент произошел в 18.48 (16.48 мск) на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги - из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. "К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции Бердяуш приостановлено", - поясняет ЮУЖД.Как добавляет Центральное МСУТ СКР, Центральным МСУТ СК России по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводится доследственная проверка. Действия ответственных лиц проверяются по статье 263 УК РФ, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), южно-уральская железная дорога
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Южно-Уральская железная дорога
В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом

В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом, никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, при выезде с 7-го железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336.
"В результате столкновения никто не пострадал. Причины происшествия и последствия устанавливаются… По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
По данным ЮУЖД, инцидент произошел в 18.48 (16.48 мск) на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги - из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. "К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции Бердяуш приостановлено", - поясняет ЮУЖД.
Как добавляет Центральное МСУТ СКР, Центральным МСУТ СК России по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводится доследственная проверка. Действия ответственных лиц проверяются по статье 263 УК РФ, поясняется в сообщении.
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