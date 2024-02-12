https://ria.ru/20240212/avariya-1926948164.html

В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом

В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 12.02.2024

В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом

Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:04

2024-02-12T20:04

2024-02-12T20:16

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

южно-уральская железная дорога

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, пострадавших нет, идет проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, при выезде с 7-го железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336."В результате столкновения никто не пострадал. Причины происшествия и последствия устанавливаются… По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.По данным ЮУЖД, инцидент произошел в 18.48 (16.48 мск) на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги - из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. "К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции Бердяуш приостановлено", - поясняет ЮУЖД.Как добавляет Центральное МСУТ СКР, Центральным МСУТ СК России по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводится доследственная проверка. Действия ответственных лиц проверяются по статье 263 УК РФ, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), южно-уральская железная дорога